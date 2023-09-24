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Avustralyalı Sam Ballard, gelecek vaat eden 19 yaşında bir ragbi oyuncusuydu ve 2010 yılında bir hafta sonu arkadaşlarıyla eğlenirken alkolün de vermiş olduğu dengesiz ruh hali ile bahçede bulduğu bir salyangozu yedi.

İlk başta her şey yolunda gibi görünüyordu ve arkadaş grubu her zamanki gibi eğlenmeye devam etti. Ancak birkaç gün sonra Sam bacaklarındaki şiddetli ağrıdan şikayet etmeye başladı. Daha sonra kusmaya ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Durumu kötüleşip güçsüz düştüğünde annesi onu hastaneye götürdü.

Fotoğraf: Sam Ballard, 2010. Facebook.