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        Haberler Spor Futbol Milli Takım HAYDİ MİLLİ TAKIM! Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü ve şifreli mi, şifresiz mi yayınlanıyor? - Futbol Haberleri

        Galler - Türkiye maçı muhtemel 11'ler

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda karşılaşacağı Galler'le 9. kez rakip oluyor. Ay-yıldızlılar lider geldiği deplasmandan lider dönmek istiyor. Stefan Kuntz sonrasında A Milli Takım'ı ayağa kaldıran Vincenzo Montella da ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:08
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        A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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        Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

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        A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu mücadelede forma giyemeyecek.

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        HEDEF LİDERLİK!

        EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

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        Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

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        Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

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        Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

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        MUHTEMEL 11

        UĞURCAN

        9

        ZEKİ

        10

        OZAN

        11

        ABDÜLKERİM

        12

        FERDİ

        13

        KAAN

        14

        İSMAİL

        15

        İRFAN CAN

        16

        KENAN

        17

        KEREM

        18

        BARIŞ ALPER

        Haberi Hazırlayan: Çağatay Çelik
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