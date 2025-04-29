Hazal Filiz Küçükköse, Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile bir araya geldi
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, New York'taki bir marka lansmanında dünyaca ünlü isimler Sydney Sweeney ve Emily Ratajkowski ile bir araya geldi
Giriş: 29.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:40
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, New York'ta düzenlenen bir markanın lansmanında yer aldı. Etkinlikte, dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney ve model-oyuncu Emily Ratajkowski ile bir araya gelen Küçükköse, o anlara ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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