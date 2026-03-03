Hazar Ergüçlü: Her şeye dair iştahım kaçtı

Hazar Ergüçlü, hem kariyeri hem de özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Son dönemdeki ruh halinden ve motivasyon kaybından bahseden oyuncu, sektördeki entelektüel beklentilere de tepki gösterdi.

"Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok" diyen Ergüçlü, "Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı" ifadelerini kullandı.

'Neden Filmimi Çekemiyorum?' adlı YouTube programına konuk olan Ergüçlü, "Artık oyunculuktan, kurgudan, planlanmış her şeyden uzaklaşıp daha gerçek şeyler aradığımı fark ediyorum. Özellikle o 'sinefilik' yarışından çok yoruldum ve bu beni endişelendiriyor. 'İzledin mi? Yeterince zeki misin? Anladın mı? Yeterince entelektüel misin?' gibi sorulardan bıktım. Hiçbiri değilim, tamam mı? Hiçbirini de izlemedim. Bu kadarım yani, Yeter!" sözleriyle, tepkisini dile getirdi.

Ergüçlü, "Belki de halihazırda bir dizide oynuyor olmanın getirdiği o yoğun yorgunluktur bu, bilmiyorum" dedi.

