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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
HABERTURK.COM / AA

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası Buluşması" programına katılan Bakan Elvan, daha sonra valiliğe geçti. Burada Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Elvan, valilik anı defterini imzalayarak, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kocaeli Defterdarlığını ziyaret ederek çalışanlarla sohbet eden Elvan'a AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt'u da ziyaret eden Elvan, daha sonra kentten ayrıldı.

İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "AK Parti Kocaeli İl Başkanlığımızda çok kıymetli dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. İl Başkanımız Sn. Mehmet Ellibeş’i özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, tüm dava arkadaşlarımıza partimize verdikleri emek için teşekkür ediyorum." dedi

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