Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor" - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor" - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşım yaptı.

Şimşek paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

“Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen Körfez ülkelerinden gelen doğrudan yabancı yatırımcı girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:

İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:

- 250mn $ - Son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı

- 5 kattan fazla talep -

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- 40'a yakın ABD ve Avrupalı Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.

Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lira'da istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.”