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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşlarına ilişkin iddialara yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşlarına ilişkin iddialara yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada emekli maaşlarına ilişkin olarak bazı medya kuruluşlarında yer alan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlıktan emekli maaşlarına ilişkin iddialara yalanlama

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir" ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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