Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan emekli maaşlarına ilişkin iddialara yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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