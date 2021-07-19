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YD-ÜFE (2010=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,50 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 43.68 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %45,54, imalatta %43,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı tüketim malında %41,24, dayanıksız tüketim malında %34,11, enerjide %126,09, sermaye malında %32,04 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDE İMALAT AYLIK YÜZDE 3.93 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %4,45, imalatta %3,93 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,64, dayanıklı tüketim malında %3,18, dayanıksız tüketim malında %3,27, enerjide %9,74, sermaye malında %3,85 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları %21,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %23,97, basım ve kayıt hizmetleri %26,57 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %126,09, metal cevherleri %68,76, ana metaller %66,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden kimyasallar ve kimyasal ürünler %1,61, diğer mamul eşyalar %1,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %2,27 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %9,74, metal cevherleri %5,79, tütün ürünleri %4,78 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.