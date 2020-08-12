Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,34 artarken işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,19, işçilik endeksi yüzde 14,73 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 0.45 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,76 artarken işçilik endeksi yüzde 0,16 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 14,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1.92 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,31 artarken işçilik endeksi yüzde 0,98 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 14,02 arttı.