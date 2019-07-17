TÜİK haziran ayı konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Ancak İstanbul'daki konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 10 bin 487 adet düştü. Satışların şehirlere göre dağılımına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıktı.
Türkiye'de haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 80 ilde düşüş kaydedildi. Satışlar sadece Hakkari'de yükseldi. 2018'in Haziran ayında Hakkari'de 13 konut satılırken, bu yıl satışlar 15 adede yükseldi. Satışların adet bazında en az düştüğü iller ise Bayburt, Ardahan, Şırnak, Muş ve Gümüşhane oldu.
Haziran 2019'da gerçekleşen 61 bin 355 konut satışının şehirlere dağılımı(adet):
|Şehir
|2018 Haziran
|2019 Haziran
|Değişim
|Hakkari
|13
|15
|2
|Bayburt
|39
|38
|- 1
|Ardahan
|13
|4
|- 9
|Şırnak
|55
|46
|- 9
|Muş
|102
|85
|- 17
|Gümüşhane
|87
|69
|- 18
|Siirt
|186
|139
|- 47
|Kars
|182
|128
|- 54
|Tunceli
|97
|39
|- 58
|Bitlis
|136
|72
|- 64
|Artvin
|200
|131
|- 69
|Kilis
|201
|132
|- 69
|Ağrı
|202
|127
|- 75
|Bingöl
|187
|103
|- 84
|Iğdır
|151
|66
|- 85
|Nevşehir
|267
|163
|- 104
|Yozgat
|347
|237
|- 110
|Van
|426
|314
|- 112
|Erzincan
|234
|113
|- 121
|Batman
|374
|252
|- 122
|Çankırı
|248
|102
|- 146
|Kırşehir
|331
|184
|- 147
|Karabük
|378
|220
|- 158
|Rize
|322
|156
|- 166
|Karaman
|286
|113
|- 173
|Mardin
|601
|426
|- 175
|Aksaray
|478
|294
|- 184
|Sinop
|381
|171
|- 210
|Bilecik
|369
|143
|- 226
|Amasya
|472
|239
|- 233
|Adıyaman
|579
|339
|- 240
|Bartın
|393
|146
|- 247
|Tokat
|539
|292
|- 247
|Bolu
|675
|412
|- 263
|Giresun
|609
|338
|- 271
|Isparta
|588
|313
|- 275
|Yalova
|841
|566
|- 275
|Burdur
|447
|160
|- 287
|Çorum
|709
|420
|- 289
|Erzurum
|687
|398
|- 289
|Zonguldak
|612
|323
|- 289
|Edirne
|606
|310
|- 296
|Uşak
|560
|249
|- 311
|Kastamonu
|639
|326
|- 313
|Düzce
|663
|343
|- 320
|Kütahya
|721
|393
|- 328
|Osmaniye
|700
|366
|- 334
|Kırıkkale
|611
|270
|- 341
|Afyonkarahisar
|766
|415
|- 351
|Niğde
|717
|352
|- 365
|Elazığ
|836
|467
|- 369
|Şanlıurfa
|1 448
|1 054
|- 394
|Malatya
|901
|478
|- 423
|Trabzon
|1 025
|572
|- 453
|Kırklareli
|793
|305
|- 488
|Sivas
|966
|449
|- 517
|Kahramanmaraş
|1 329
|754
|- 575
|Ordu
|1 077
|432
|- 645
|Çanakkale
|1 202
|542
|- 660
|Diyarbakır
|1 516
|842
|- 674
|Sakarya
|1 753
|970
|- 783
|Muğla
|1 716
|906
|- 810
|Hatay
|2 195
|1 329
|- 866
|Samsun
|2 097
|1 115
|- 982
|Kayseri
|2 281
|1 268
|-1 013
|Balıkesir
|2 479
|1 451
|-1 028
|Gaziantep
|2 524
|1 468
|-1 056
|Konya
|2 843
|1 693
|-1 150
|Eskişehir
|2 066
|886
|-1 180
|Manisa
|2 382
|1 059
|-1 323
|Aydın
|2 744
|1 411
|-1 333
|Denizli
|2 029
|652
|-1 377
|Tekirdağ
|2 799
|1 333
|-1 466
|Adana
|2 854
|1 268
|-1 586
|Mersin
|3 345
|1 743
|-1 602
|Kocaeli
|3 095
|1 356
|-1 739
|Antalya
|5 335
|3 390
|-1 945
|Bursa
|4 243
|2 289
|-1 954
|İzmir
|6 888
|3 331
|-3 557
|Ankara
|12 078
|5 430
|-6 648
|İstanbul
|20 547
|10 060
|-10 487
ALTI AYLIK SATIŞLAR SADECE 3 ŞEHİRDE YÜKSELDİ
TÜİK verilerine göre ocak-haziran döneminde satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 505 bin 796'ya geriledi. 6 aylık satışlara bakıldığında da 78 şehirde konut satışlarının geçen yıla göre düştüğü görülürken sadece Muş, Bolu ve Şırnak'ta satışlar yükseldi.
Muş'ta satışlar 702'den 922 adede, Bolu'da 3 bin 103'ten 3 bin 262 adede, Şırnak'ta ise 352'den 384'e yükseldi. Muş adet bazında 220 ile konut satışlarını en çok artıran şehir oldu. Haziranda konut satışlarının tek arttığı il olan Hakkari'de 6 ayda 50 konut satıldı. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre 6 adetlik düşüş yaşandı.
0cak-haziran döneminde satılan 505 bin 796 konutun şehirlere dağılımı(adet):
|Şehir
|Ocak-Haziran 2018
|Ocak-Haziran 2019
|Değişim
|Muş
|702
|922
|220
|Bolu
|3 103
|3 262
|159
|Şırnak
|352
|384
|32
|Hakkari
|56
|50
|- 6
|Bayburt
|203
|164
|- 39
|Ardahan
|92
|50
|- 42
|Iğdır
|657
|556
|- 101
|Nevşehir
|1 309
|1 207
|- 102
|Kilis
|1 024
|903
|- 121
|Siirt
|1 048
|920
|- 128
|Bitlis
|656
|510
|- 146
|Artvin
|856
|706
|- 150
|Tokat
|2 475
|2 314
|- 161
|Kars
|1 026
|851
|- 175
|Gümüşhane
|556
|367
|- 189
|Tunceli
|469
|268
|- 201
|Erzincan
|1 095
|883
|- 212
|Çankırı
|1 360
|1 139
|- 221
|Ağrı
|967
|714
|- 253
|Sinop
|1 595
|1 312
|- 283
|Batman
|1 972
|1 620
|- 352
|Giresun
|2 822
|2 462
|- 360
|Van
|2 951
|2 584
|- 367
|Zonguldak
|3 062
|2 660
|- 402
|Adıyaman
|2 929
|2 523
|- 406
|Mardin
|3 570
|3 154
|- 416
|Aksaray
|2 673
|2 252
|- 421
|Rize
|1 701
|1 256
|- 445
|Karabük
|2 099
|1 638
|- 461
|Niğde
|3 070
|2 597
|- 473
|Osmaniye
|3 336
|2 852
|- 484
|Erzurum
|3 605
|3 118
|- 487
|Kırşehir
|1 839
|1 339
|- 500
|Bingöl
|1 444
|909
|- 535
|Yozgat
|2 050
|1 476
|- 574
|Bartın
|1 642
|1 048
|- 594
|Karaman
|1 517
|909
|- 608
|Bilecik
|1 873
|1 227
|- 646
|Ordu
|4 710
|4 048
|- 662
|Amasya
|2 498
|1 825
|- 673
|Yalova
|4 894
|4 202
|- 692
|Edirne
|3 059
|2 302
|- 757
|Isparta
|2 885
|2 126
|- 759
|Burdur
|1 949
|1 187
|- 762
|Kırıkkale
|2 963
|2 150
|- 813
|Çorum
|3 762
|2 940
|- 822
|Elazığ
|4 301
|3 428
|- 873
|Düzce
|3 657
|2 753
|- 904
|Kütahya
|4 115
|3 185
|- 930
|Malatya
|4 958
|4 010
|- 948
|Afyonkarahisar
|4 410
|3 446
|- 964
|Uşak
|3 179
|2 175
|- 1 004
|Kastamonu
|3 502
|2 490
|- 1 012
|Şanlıurfa
|9 038
|7 984
|- 1 054
|Kahramanmaraş
|7 065
|5 712
|- 1 353
|Sivas
|4 474
|3 033
|- 1 441
|Diyarbakır
|7 994
|6 501
|- 1 493
|Trabzon
|5 838
|4 338
|- 1 500
|Kırklareli
|4 196
|2 643
|- 1 553
|Çanakkale
|6 324
|4 666
|- 1 658
|Hatay
|10 896
|9 075
|- 1 821
|Muğla
|8 989
|6 892
|- 2 097
|Gaziantep
|13 671
|11 365
|- 2 306
|Samsun
|11 608
|9 218
|- 2 390
|Manisa
|12 667
|9 783
|- 2 884
|Sakarya
|10 387
|7 501
|- 2 886
|Balıkesir
|13 754
|10 766
|- 2 988
|Konya
|15 303
|12 210
|- 3 093
|Denizli
|9 022
|5 906
|- 3 116
|Kayseri
|12 824
|9 355
|- 3 469
|Eskişehir
|10 950
|7 475
|- 3 475
|Adana
|15 595
|11 923
|- 3 672
|Antalya
|30 707
|26 294
|- 4 413
|Mersin
|18 381
|13 907
|- 4 474
|Tekirdağ
|15 481
|10 798
|- 4 683
|Aydın
|16 151
|11 407
|- 4 744
|Kocaeli
|17 802
|12 593
|- 5 209
|Bursa
|25 047
|19 637
|- 5 410
|İzmir
|38 927
|29 066
|- 9 861
|Ankara
|65 024
|48 814
|- 16 210
|İstanbul
|109 319
|91 561
|- 17 758
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