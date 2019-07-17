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HaberlerEmlakHaziranda konut satışının arttığı tek şehir Hakkari

Haziranda konut satışının arttığı tek şehir Hakkari oldu

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 düşüşle 61 bin 355'e geriledi. Haziranda 81 ilin 80'inde konut satışları düşerken sadece Hakkari'de artış kaydedildi. Geçen yıl haziran ayında Hakkari'de 13 konut satılırken bu rakam bu yılın haziran ayında 15'e yükseldi. Ocak-haziran döneminde 78 ilde satışlar düşerken Muş, Bolu ve Şırnak'ta artış yaşandı. Selim Karahan'ın haberi

hakkari

TÜİK haziran ayı konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16.4 ile en yüksek paya  sahip oldu. Ancak İstanbul'daki konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 10 bin 487 adet düştü. Satışların şehirlere göre dağılımına bakıldığında ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Türkiye'de haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 80 ilde düşüş kaydedildi. Satışlar sadece Hakkari'de yükseldi. 2018'in Haziran ayında Hakkari'de 13 konut satılırken, bu yıl satışlar 15 adede yükseldi.  Satışların adet bazında en az düştüğü iller ise Bayburt, Ardahan, Şırnak, Muş ve Gümüşhane oldu. 

Haziran 2019'da gerçekleşen 61 bin 355 konut satışının şehirlere dağılımı(adet):

Şehir2018 Haziran2019 HaziranDeğişim
Hakkari 13 15 2
Bayburt 39 38- 1
Ardahan 13 4- 9
Şırnak 55 46- 9
Muş 102 85- 17
Gümüşhane 87 69- 18
Siirt 186 139- 47
Kars 182 128- 54
Tunceli 97 39- 58
Bitlis 136 72- 64
Artvin 200 131- 69
Kilis 201 132- 69
Ağrı 202 127- 75
Bingöl 187 103- 84
Iğdır 151 66- 85
Nevşehir 267 163- 104
Yozgat 347 237- 110
Van 426 314- 112
Erzincan 234 113- 121
Batman 374 252- 122
Çankırı 248 102- 146
Kırşehir 331 184- 147
Karabük 378 220- 158
Rize 322 156- 166
Karaman 286 113- 173
Mardin 601 426- 175
Aksaray 478 294- 184
Sinop 381 171- 210
Bilecik 369 143- 226
Amasya 472 239- 233
Adıyaman 579 339- 240
Bartın 393 146- 247
Tokat 539 292- 247
Bolu 675 412- 263
Giresun 609 338- 271
Isparta 588 313- 275
Yalova 841 566- 275
Burdur 447 160- 287
Çorum 709 420- 289
Erzurum 687 398- 289
Zonguldak 612 323- 289
Edirne 606 310- 296
Uşak 560 249- 311
Kastamonu 639 326- 313
Düzce 663 343- 320
Kütahya 721 393- 328
Osmaniye 700 366- 334
Kırıkkale 611 270- 341
Afyonkarahisar 766 415- 351
Niğde 717 352- 365
Elazığ 836 467- 369
Şanlıurfa1 4481 054- 394
Malatya 901 478- 423
Trabzon1 025 572- 453
Kırklareli 793 305- 488
Sivas 966 449- 517
Kahramanmaraş1 329 754- 575
Ordu1 077 432- 645
Çanakkale1 202 542- 660
Diyarbakır1 516 842- 674
Sakarya1 753 970- 783
Muğla1 716 906- 810
Hatay2 1951 329- 866
Samsun2 0971 115- 982
Kayseri2 2811 268-1 013
Balıkesir2 4791 451-1 028
Gaziantep2 5241 468-1 056
Konya2 8431 693-1 150
Eskişehir2 066 886-1 180
Manisa2 3821 059-1 323
Aydın2 7441 411-1 333
Denizli2 029 652-1 377
Tekirdağ2 7991 333-1 466
Adana2 8541 268-1 586
Mersin3 3451 743-1 602
Kocaeli3 0951 356-1 739
Antalya5 3353 390-1 945
Bursa4 2432 289-1 954
İzmir6 8883 331-3 557
Ankara12 0785 430-6 648
İstanbul20 54710 060-10 487

ALTI AYLIK SATIŞLAR SADECE 3 ŞEHİRDE YÜKSELDİ

TÜİK verilerine göre ocak-haziran döneminde satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 505 bin 796'ya geriledi. 6 aylık satışlara bakıldığında da 78 şehirde konut satışlarının geçen yıla göre düştüğü görülürken sadece Muş, Bolu ve Şırnak'ta satışlar yükseldi.

 

Muş'ta satışlar 702'den 922 adede, Bolu'da 3 bin 103'ten 3 bin 262 adede, Şırnak'ta ise 352'den 384'e yükseldi. Muş adet bazında 220 ile konut satışlarını en çok artıran şehir oldu. Haziranda konut satışlarının tek arttığı il olan Hakkari'de 6 ayda 50 konut satıldı. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre 6 adetlik düşüş yaşandı. 

0cak-haziran döneminde satılan 505 bin 796 konutun şehirlere dağılımı(adet):

ŞehirOcak-Haziran 2018Ocak-Haziran 2019Değişim
Muş  702  922  220
Bolu 3 103 3 262  159
Şırnak  352  384  32
Hakkari  56  50-  6
Bayburt  203  164-  39
Ardahan  92  50-  42
Iğdır  657  556-  101
Nevşehir 1 309 1 207-  102
Kilis 1 024  903-  121
Siirt 1 048  920-  128
Bitlis  656  510-  146
Artvin  856  706-  150
Tokat 2 475 2 314-  161
Kars 1 026  851-  175
Gümüşhane  556  367-  189
Tunceli  469  268-  201
Erzincan 1 095  883-  212
Çankırı 1 360 1 139-  221
Ağrı  967  714-  253
Sinop 1 595 1 312-  283
Batman 1 972 1 620-  352
Giresun 2 822 2 462-  360
Van 2 951 2 584-  367
Zonguldak 3 062 2 660-  402
Adıyaman 2 929 2 523-  406
Mardin 3 570 3 154-  416
Aksaray 2 673 2 252-  421
Rize 1 701 1 256-  445
Karabük 2 099 1 638-  461
Niğde 3 070 2 597-  473
Osmaniye 3 336 2 852-  484
Erzurum 3 605 3 118-  487
Kırşehir 1 839 1 339-  500
Bingöl 1 444  909-  535
Yozgat 2 050 1 476-  574
Bartın 1 642 1 048-  594
Karaman 1 517  909-  608
Bilecik 1 873 1 227-  646
Ordu 4 710 4 048-  662
Amasya 2 498 1 825-  673
Yalova 4 894 4 202-  692
Edirne 3 059 2 302-  757
Isparta 2 885 2 126-  759
Burdur 1 949 1 187-  762
Kırıkkale 2 963 2 150-  813
Çorum 3 762 2 940-  822
Elazığ 4 301 3 428-  873
Düzce 3 657 2 753-  904
Kütahya 4 115 3 185-  930
Malatya 4 958 4 010-  948
Afyonkarahisar 4 410 3 446-  964
Uşak 3 179 2 175- 1 004
Kastamonu 3 502 2 490- 1 012
Şanlıurfa 9 038 7 984- 1 054
Kahramanmaraş 7 065 5 712- 1 353
Sivas 4 474 3 033- 1 441
Diyarbakır 7 994 6 501- 1 493
Trabzon 5 838 4 338- 1 500
Kırklareli 4 196 2 643- 1 553
Çanakkale 6 324 4 666- 1 658
Hatay 10 896 9 075- 1 821
Muğla 8 989 6 892- 2 097
Gaziantep 13 671 11 365- 2 306
Samsun 11 608 9 218- 2 390
Manisa 12 667 9 783- 2 884
Sakarya 10 387 7 501- 2 886
Balıkesir 13 754 10 766- 2 988
Konya 15 303 12 210- 3 093
Denizli 9 022 5 906- 3 116
Kayseri 12 824 9 355- 3 469
Eskişehir 10 950 7 475- 3 475
Adana 15 595 11 923- 3 672
Antalya 30 707 26 294- 4 413
Mersin 18 381 13 907- 4 474
Tekirdağ 15 481 10 798- 4 683
Aydın 16 151 11 407- 4 744
Kocaeli 17 802 12 593- 5 209
Bursa 25 047 19 637- 5 410
İzmir 38 927 29 066- 9 861
Ankara 65 024 48 814- 16 210
İstanbul 109 319 91 561- 17 758

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