Kemik kanserine yakalanmıştı! Bir Ecrin hikâyesi... 0:00 / 0:00

AA

Uşak'ta, Aybey İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan Ecrin'in Aydoğ'un (9), sol bacağında ağrı ve şişlik oluşması üzerine ilk tetkiklerde dizinde 9 santimlik tümör tespit edildi.

İzmir'e sevk edilen Ecrin'in, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan incelemeler sonucunda kemik kanserine (osteosarkom) yakalandığı belirlendi.

16 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi almaya başlayan Ecrin, bacağından ameliyat edildi ve ışın tedavisi gördü. Ecrin, kanserli hücrelerden tamamen kurtulamayınca ilaç tedavisine devam etti. Hastalıkla mücadele sürecinde 16 kiloya düşen Ecrin, yürüyememeye başladı.

YAŞADIKLARINI HER GÜN YAZDI

Ecrin'in babası İbrahim Aydoğ da bu süreçte işten çıkarılınca aile, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'nin Balçova ilçesinde tahsis ettiği eve yerleşti. Hastanede ve evde 1 yıl boyunca kanserle mücadele eden Ecrin, yaşadıklarını, hissettiklerini her gün satırlara döktü.

KİTABIN ADI: "BİR ECRİN HİKAYESİ"

Ecrin, zorlu tedavi süreci sonunda hastalığı yendi ama çocuk onkoloji servisinde yaşadıklarını unutmadı. Küçük kız, Uşak'taki okulunda başlayan ağrılarını, İzmir'deki kemoterapi nedeniyle saçlarının, kaşlarının, kirpiklerinin dökülmesini, güçsüzlükten yürüyememesini aktardığı günlüklerini "Bir Ecrin Hikayesi" adlı kitabında birleştirdi.

"MUTLU SONA YAKLAŞIYORUM"

Kanseri yenerek hayallerini gerçekleştirmeye başladığını anlatan Ecrin, kitabını şöyle tamamladı: "Hayallerim gerçek oluyor, mutlu sona doğru ilerliyordum. Bu yazdıklarımı herkes okuyacak ve şunu diyecek, 'Ecrin bir çocuk, bunları yaşamış, üstelik bir de yazmış.' Bu kadarla kalmayacak. Nasıl yazarak bir kitap haline getirdiysem yaşadıklarımı bir de film yapacağım. Kötü günlerimin acısını güzelliklerle katbekat geri kazanacağım."

"ONKOLOJİDEKİ ÇOCUKLARI ANLATTIM"

Ecrin Aydoğ, en büyük üzüntüyü kemoterapi nedeniyle saçları dökülünce yaşadığını söyledi. Tüm üzüntülere rağmen savaşmaktan vazgeçmediğini, hasta yatağındayken dışarı çıkıp oynamayı düşlediğini anlatan Ecrin, "Amacım kanseri yenmekti, kanseri yendim, kitabımı da yazdım. Çok zor oldu. Mesela saçım, kaşım, kirpiğim kalmadı. Onkoloji çocuklarının hastanede neler yaşadığını anlatmak istedim. Onların da bir kitabı olmalıydı. Ben o kitabı mutlu sonla bitirdim" dedi.

"HAYALİM VETERİNER OLABİLMEK"

Kitapla hasta çocukların ve ailelerinin moral bulmasını istediğini söyleyen Ecrin, "Arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmasınlar, ben çok hastaydım ama şimdi iyileştim" diye konuştu. Ecrin, tedavisi sırasında kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, bundan sonra hayali olan "veterinerlik" mesleğine ulaşabilmek için eğitimine devam edeceğini belirtti.

"HİÇBİR İMTİHAN EVLAT İMTİHANINA BENZEMİYOR"

Ecrin'in annesi Pelin Aydoğ ise evladının kanserden kurtulduğunu ancak hâlâ hastanede olan çocukları ve ailelerini, onların hissettiklerini çok iyi anladıklarını aktardı. "Hiçbir imtihan evlat imtihanına benzemiyor hep elin göğsünde, yüreğin ağzında yaşıyorsun. Biz bu korkuyla yaşamaya alıştık" diyen Aydoğ, kızı hayallerine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

"İZMİR'DE YENİDEN HAYAT KURACAĞIZ"

Kendilerine bu süreçte kucak açan İzmir Hasta Çocuk Evleri gönüllülerine de teşekkürlerini ileten Aydoğ, "Onların evinde kaldık. Kitabın geliriyle hem İzmir'de hayatımızı yeniden kurmak hem de hastalık sürecini geçirdiğimiz bu evin tadilatını yaptırmak istiyoruz. Ecrin'in adını iyileştiği odaya yazdırmayı amaçlıyoruz."

"KİTAP YAZARAK BİZİ GURURLANDIRDI"

Aydoğ, "Bir Ecrin Hikayesi" adlı kitabı almak isteyenlerin sosyal medya hesabı veya dernek aracılığıyla kendilerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan da tedavi sürecinde dernek evlerinde kalan ve iyileşen çocukların ve ailelerinin mutluluğunu paylaştıklarını, Ecrin Aydoğ'un da kitap yazarak kendilerini gururlandırdığını anlattı.