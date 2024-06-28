BABASINI DOĞUM GÜNÜNDE ANDI

Helin Kandemir, babası Murat Kandemir'i doğum gününde andı.

20 yaşındaki oyuncu, babasıyla henüz küçük bir çocukken çekilen fotoğrafı "Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz yapamam bilirsin" notuyla yayımladı.