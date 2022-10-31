İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Roma, 12. haftada Hellas Verona'ya konuk olurken, rakibini son dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.
Hellas Verona, 27. dakikada Pawel Dawidowicz ile öne geçerken, Roma bu gole 45. dakikada Nicolo Zaniolo ile karşılık verdi. Roma'da 88. dakikada sahneye çıkan Cristian Volpato durumu 2-1'e getirdi. 90+2. dakikada ise Roma, Stephan El Shaarawy'nin attığı golle galibiyeti sigortaladı: 1-3.
Öte yandan Hellas Verona'da golü atan isim Pawel Dawidowicz 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Roma'da Zeki Çelik karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Verona'da forma giyen Koray Günter, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Roma 25 puana yükseldi ve 4. sıraya tırmandı. 19. basamaktaki Hellas Verona ise 5 puanda kaldı.
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