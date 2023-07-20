Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Hemşirelik taban puanları 2023 YKS sonuçlarının 20 Temmuz itibarıyla açıklanmasının ardından gündeme geldi. AYT, TYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte gözler Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına çevrildi. İşte, ÖSYM tercih kılavuzu ile 2023 Hemşirelik taban puanları…
Hemşirelik bölümü YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları bu bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 18 ve 19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumlarında aldıkları puanlar ile 27 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2023 Hemşirelik taban puanları…
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYMnin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçları 20 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, Hemşirelik bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması…