PSV maçıyla ilgili konuşan genç futbolcu, "İyi bir oyundu açıkçası. Mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde bir Valencia maçı var, ona hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

İlk kez forma giymesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Onyekuru "İlk maçım olduğu için çok mutluyum, Galatasaray taraftarının önüne çıktığım için çok memnunum" dedi.

Galatasaray'daki ortamla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan genç futbolcu, "Daha önce de söylediğim gibi burada kendimi evimde hissediyorum. Burada herkes bana sevgi dolu bir karşılamada bulundu. Burada kendimi ailemle evimdeymiş gibi hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanarak elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum" şeklinde konuştu.

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