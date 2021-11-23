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Yerli e-ticaret platformu Hepsiburada 2021’in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3'üncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada’nın yılın 3'üncü çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49.8 artışla 6.5 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54.9 artarak 16.8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi 3'üncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71.5 artarak 13.8 milyona ulaştı. Bu rakamın Hepsiburada’nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi olduğu açıklandı.

Bu dönemde Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı yıllık yüzde 26 artışla 10.7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona, 2020’nin 3'üncü çeyreğinde 3.7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla 4.4’e yükseldi. Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

AKTİF SATICI SAYISI 2'YE KATLANDI

Şirketin stratejik girişimlerinden biri olan teslimat hizmeti HepsiJet ile teslimat oranının ise pazaryerindeki siparişlerin yüzde 53’üne ulaştığı bildirildi. HepsiJet’in, hizmetlerini Türkiye’nin 81 ilinde 1800 araçla genişlettiği belirtildi.

Hepsiburada’nın, online ve offline alışverişlerde sunduğu ödeme hizmeti HepsiPay’in 3'üncü çeyrek toplam satış hacmindeki artışa katkısı olduğu aktarılırken, Haziran 2021’de devreye alınan ve 2.7 milyon kullanıcıya ulaşan HepsiPayCüzdanım üzerinden gerçekleşen işlem hacminin Ekim sonu itibarıyla 2.4 milyar TL olduğu vurgulandı.

Şirketin market alışverişlerine yönelik hızlı teslimat hizmeti HepsiExpress’in de 3'üncü çeyrek sonu itibarıyla toplam 50 markanın 1950 satış noktasından hizmet verme kapasitesine ve 3 bin 400’ü aşan teslimat aracıyla geniş bir dağıtım kapasitesine ulaştığı açıklandı.

Öte yandan, 2020’nin 3'üncü çeyreğinde yüzde 57 olan Hepsiburada’nın toplam satış hacmi içinde pazaryeri satışlarının payı da, 2021’in 3'üncü çeyreğinde yüzde 70’e yükseldi. Hepsiburada platformu üzerinden ticaret yapan Aktif Satıcı Sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2’ye katlanarak 36 binden 67 bine yükseldi.

YIL SONU HEDEFİ 24 MİLYAR TL CİRO

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili olarak, "Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor" dedi.

Yıl sonu hedeflerini de paylaşan Emirdağ, "Tüm ihtiyaçların karşılanabileceği bir “Süper Uygulama / Super-app” olarak konumladığımız Hepsiburada platformundaki aylık ortalama ziyaret geçen yılın aynı dönemindeki 164 milyon seviyelerinden 240 milyon seviyelerine çıktı. Bu ivmeyle birlikte 2021’i 24 milyar TL toplam satış hacmi ile bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.