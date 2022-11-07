6 günde 7.5 milyon ürün satıldı

İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Efsane Kasım’a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya olurken, Hepsiburada müşterileri alışveriş için en çok akşam 20 ile 23 saatleri arasını tercih etti.

EN ÇOK SATILAN EV ALETİ AIRFRYER OLDU

Müşteriler Kasım ayı indirimlerinin ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterdi.

Hepsiburada platformu üzerinden ayın ilk 6 gününde en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu. Elektrikli ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünü ise Airfryer olarak öne çıktı.