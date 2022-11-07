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E-ticaret platformu Hepsiburada Kasım ayının ilk verilerini açıkladı

Kasım ayı kampanyalarının başlatıldığı online alışverişte Hepsiburada, ilk 6 günde müşteri sayısının yaklaşık 2, siparişlerin ise 2.5 kat arttığını duyurdu. 6 günde 7.5 milyon ürün satılan platformda en çok satılan ürünler arasına çamaşır/bulaşık deterjanı, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı gibi temel ürünlerin yanısıra kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve Airfryer girdi.

Hepsiburada Kasım ayının ilk verilerini açıkladı
6 günde 7.5 milyon ürün satıldı
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HABERTURK.COM

E-ticaret platformu Hepsiburada, online alışverişte ‘Efsane Kasım’ döneminin ilk verilerini açıkladı. Platformun verilerine göre Kasım ayında başlatılan indirim döneminin ilk 6 gününde verilen toplam sipariş sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2.5 kat arttı, 7.5 milyonun üzerinde ürün satıldı.

Müşteri sayısı geçen senenin yaklaşık 2 katına çıkarken Kasım ayının ilk 6 gününde Hepsiburada’nın ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı günlerine kıyasla yüzde 70 artışla 110 milyonun üzerine çıktı.

EN FAZLA ALIŞVERİŞ 20.00 - 23.00 SAATLERİ ARASINDA

İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Efsane Kasım’a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya olurken, Hepsiburada müşterileri alışveriş için en çok akşam 20 ile 23 saatleri arasını tercih etti.

EN ÇOK SATILAN EV ALETİ AIRFRYER OLDU

Müşteriler Kasım ayı indirimlerinin ilk 6 gününde en çok temel tüketim, gıda, giyim, elektrikli ev aletleri, züccaciye ve sağlık-güzellik kategorilerine ilgi gösterdi.

Hepsiburada platformu üzerinden ayın ilk 6 gününde en çok sipariş verilen ürünler ise çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı tableti, tuvalet kâğıdı, ev giyim/iç çamaşırı, kakaolu fındık kreması, nano jel yastık ve bebek bezi oldu. Elektrikli ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünü ise Airfryer olarak öne çıktı.

ÖDEMELER ŞUBAT AYINA BIRAKILDI

Müşteriler, kartlarla yaptıkları alışverişlerinin yüzde 50’sinde ödemelerini erteleyerek alışverişlerini tamamlarken, her 3 alışverişten 1’ini Şubat sonrasında taksitlendirme seçeneği kullanılarak gerçekleştirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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