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E-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerine çeşitli avantajları tek çatı altında sunduğu ‘Hepsiburada Premium‘ üyelik modelini hayata geçirdi.

Türkiye’de e-ticaret alanında geliştirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyan Hepsiburada Premium’a, aylık 9.90 TL’ye üye olunabiliyor.

PREMIUM İLE NELER SUNACAK?

Verilen bilgiye göre Premium’da yer alan hizmetlerden biri olan ‘Yüzde 3 Hepsipapel Kazancı’ ile belirli limitler dahilinde Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın yüzde 3’ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Premium üyelerine iade ediliyor.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamada, “Hepsiburada Premium üyeleri, 25 TL üzeri siparişlerinde ‘Ücretsiz Kargo‘ imkanının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar” denildi.

Çağrı merkezine öncelikli ulaşabilecek olan Hepsiburada Premium kullanıcıları ayrıca Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34.90 TL olan BluTV’ye ücretsiz olarak abone olabilecek.