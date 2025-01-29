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        Haberler Ekonomi Teknoloji Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devri gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devri gerçekleşti

        E-ticaret platformu Hepsiburada, şirketin yüzde 65,4'ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz'ye devir işleminin tamamlandığını NASDAQ Borsası'na açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.01.2025 - 14:13 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:13
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        Hepsiburada'nın devri gerçekleşti
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        Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devri gerçekleşti. Hepsiburada, şirketin yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye devir işleminin tamamlandığını NASDAQ Borsası’na açıkladı. 17 Ekim 2024 tarihinde imzalanan hisse alım sözleşmesi kapsamında, hisse devrine ilişkin Rekabet Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından verilen yazılı onaylar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

        Toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup bu tutarın 600 milyon dolarlık kısmı işlem kapanışında satıcılara nakit olarak ödenirken, 526,9 milyon dolarlık ertelenmiş nakit ödeme ise kapanış tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak.

        Yapılan anlaşma doğrultusunda Hepsiburada ve Kaspi.kz, bağımsız marka kimliklerini ve operasyonel yapılarını koruyarak faaliyet göstermeye devam edecek.

        Hisse devrinin gerçekleşmesinin ardından, Hepsiburada Olağanüstü Genel Kurulu da 31 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu’nun da belirleneceği Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan diğer maddelerle birlikte, Kaspi.kz temsilcileri Mikheil Lomtadze, Tengiz Mosidze, Yuri Didenko, Pavel Mironov ve Sandro Berdzenishvili’nin Hepsiburada Yönetim Kurulu’na girmesi karara bağlanacak.

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