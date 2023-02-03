Sağını ve solunu ayırt etmek, yukarıyı ve aşağıyı ayırt etmek kadar kolayken bazı insanlar için bu durum hiç de öyle değil. Yapılan yeni bir araştırmaya göre her altı kişiden biri sağını ve solunu ayırt etmekte zorlanıyor.

Hatta bu konuda sorun yaşadığını düşünmeyenler bile, ortam gürültüsü ya da alakasız bir soruya cevap vermek zorunda kalmak gibi dikkati dağıtan bir durumda sağını ve solunu karıştırabiliyor.