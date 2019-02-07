Hercai dizisi ne zaman başlıyor? Soruları diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hercai'nin ilk teaser afişi yayınlandı. Çekimleri Mardin'de gerçekleşecek olan dizisinin yapımcışlığını Mia Yapım üstleniyor.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hercai dizisinde Aslanbey ailesinin entrika dolu hikayesi ekranlarda olacak. Hercai dizisinde intikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi anlatılacak ve büyük trajediler yaşayan güçlü bir ailenin hikayesi ekranlarda olacak

HERCAİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai dizisinin ne zaman başlayacağıyla ilgili kanal tarafından henüz net bir tarih verilmedi fakat, dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü

Ebru Şahin

İlay Erkök

Ayda Aksel

Gülçin Santırcıoğlu

Macit Sonkan

Serdar Özer

Serhat Tutumluer

Oya Unustas

Tansu Taşanlar

Edip Saner