HGS müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç

HGS müşteri hizmetleri vasıtasıyla HGS’ye dair tüm soru ve sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir ve tüm HGS işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. HGS müşteri hizmetlerine dair diğer ayrıntılara makalemizin devamından ulaşabilirsiniz.

HGS Nedir Ne İşe Yarar?

Açılımı, Hızlı Geçiş Sistemidir. HGS kısa bir süre önce KGS’nin yerine kullanılmaya başlanan HGS ile birlikte karayollarındaki nakit para tahsilatı da sonlandırılmıştır. Böylece trafikte dur-kalk sorunu da ortadan kalkmıştır.

PTT HGS Geçiş Ücreti Ne Kadar?

HGS ürünleri PTT şubeleri tarafından kullanıcılara verilmektedir. HGS ürünlerinin yapışkan tipli ürünlerin etiket fiyatı 7,5 TL, kart tipi etiket fiyatı ise 20 TL olarak fiyatlandırılır. HGS alırken bu fiyatlara ek olarak mutlaka ek ücret ödeyerek yükletme yapmanız gerekmektedir.

HGS Kartı Nasıl Alınır?

HGS kartınızı; PTT şubelerden, karayolları giriş-çıkış noktalarından, anlaşmalı bankalardan alabilirsiniz. HGS alabilmek için öncelikle araç ruhsatını, kimlik fotokopinizi ve yanında bulundurmanız gerekiyor. Bu evraklarla 5 TL karşılığında HGS etiketi alabilirsiniz.

HGS’de Kara Liste Ne Demek?

HGS etiketlerine birinci sınıf araçlar için 60 TL, ikinci sınıf araçlar için 75 TL, üçüncü sınıf araçlar için 106 TL, dördüncü sınıf araçlar için 135 TL beşinci sınıf araçlarda ise 163 TL ödenmektedir. HGS etiket ödemesi 30 TL’nin altına düşmesi etiketin kara listeye alınmasına ve takip sürecine girmesine neden olmaktadır.

HGS İptali

Aracınıza ait olan HGS etiketini iptal etmek istiyorsanız tıpkı başvuru yaptığınız gibi yine PTT şubesine iptal başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Aracınız bu esnada satılırken etiket iptal edilecek ve camından çıkartılacaktır. İptal ettiğiniz HGS etiketi içinde bakiyeniz varsa bu bakiyeyi iptal işlemini takip eden 1 ay içinde PTT merkezlerinden almanız mümkündür.

HGS Numarası Kaç?

HGS müşteri hizmetlerine 0850 460 60 60 veya 444 1 788 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Müşteri hizmetleri üzerinde müşteri temsilcileri ile görüşerek HGS işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda http://hgsmusteri.ptt.gov.tr internet adresinden HGS geçiş cezalarına, bakiye bilgilerinize ve geçiş bilgilerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.