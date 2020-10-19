Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Jeep Compass, hibrit motorlu versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu. ‘S’ ve ‘Trailhawk’ olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Compass 4xe'in, 724 bin 950 TL’lik fiyatla satışa çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, 1.3 litre motorlu 180 beygirlik altı ileri otomatik şanzımanlı Compass 4xe, arkada konumlanan 60 beygirlik elektrik motorla toplam 240 beygirlik güce ulaşıyor. Compass 4xe, arka aksta yer alan 60 beygirlik elektromotorla eşleştirilen ve 11.4 kWh batarya sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı da sunabiliyor. Compass 4xe'in tamamen elektrikli sürüş modunda 50 km’lik sürüş menzili sunduğunu da belirtelim.

Fren anında oluşan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aracın, 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamladığı, otomobilin hibrit modda 200 km/s’ye ve tam elektrikli sürüşte 130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

10 BİN SATIŞ ADEDİNİ GEÇMEK İSTİYOR

Hibrit Compass hakkında açıklamalarda bulunan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "2020 yılının zor şartlarında ilk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdik. Yıl başında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık. Yılın son çeyreğinde Jeep markası olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak, kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz. Bu yıl için 30 adet Compass 4xe getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde hibrit versiyonun toplam Compass satışı içindeki payı yüzde 5 olacak" dedi.

Süslü, markanın gelecek dönem ürün planında bir çok modelin yer aldığını hatırlatırken, 2022 yılında sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla, premium pazarda 10 bin adetlik satış hedefini aşan dördüncü marka olmayı hedeflediklerini kaydetti.

ŞARJ İSTASYONUNA 160 BİN EURO YATIRDI

Bu yıldan başlayarak, kademeli olarak tüm satış ve servis noktalarında şarj üniteleri kurduklarını da belirten Özgür Süslü, Renegade ve Compass’ta bundan sonra 4x4 seçeneklerinin hibrit motorlu olacağını, Renegade’in de '4xe' versiyonun 2021 başında Türkiye'de satışa sunulacağını bildirdi.

Özgür Süslü, Türkiye’deki 17 satış ve servis noktasına şarj istasyonu kuracaklarının da bilgisini paylaşarak, "Büyük şehirlerden başlayarak satış noktalarına birer 7.4 Kw’lık, servislere ise 22 Kw’lık birer ünite kuracağız. Bu bahsettiğimiz satış, servis noktası başına 8-10 bin euroluk bir yatırım. Dolayısıyla toplamda 150-160 bin euroluk şarj istasyonu yatırımı yapacağız" dedi.

Hibrit Compass'ın şarj edilmesi ile ilgili olarak da, kullanıcıların standart olarak sunulan kabloyu kullanarak normal ev prizine veya easyWallbox şarj cihazına bağlama yolu ile 2 saatten az sürede araçlarını şarj edebilecekleri bildirildi. Şarj ünitesinin montaj ve kurulumu dahil fiyatının da 14 bin TL olacağı açıklandı.