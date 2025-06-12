Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması
TBD Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe ile yaşadıkları oyuncu göndermeme problemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile yaşadıkları probleme değindi.
"SERTAÇ BEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Hidayet Türkoğlu, Sertaç Komsuoğlu'nun konuya dair açıklamalarını çok değerli bulduğunu söyledi:
"Ortada bir yanlış vardı. Hocamız (Ergin Ataman) olsun, biz olalım... Bunu her zaman dile getirdik. Çözülmesi için çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Fenerbahçe de bizim çabamızdan dolayı, Milli Takım ve ülkemize zarar verilmemesi açısından Sertaç Bey değerli bir açıklama yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Hatalar yapılır. Düzeltmek için yapılan çabaları da değerli bulmak gerekir. Şu an süreci iki taraf saygı çerçevesi içerisinde yürütüyor."
"BIBEROVIC BU YAZ OLMAYACAK"
Tarık Biberovic konusuna değinen Türkoğlu, "Tarık Biberovic maalesef bu yaz Milli Takımımızda Türk statüsünde oynayamayacak." dedi.
Türkoğlu, Shane Larkin'in devşirme oyuncu olarak milli takıma dönüşünden de bahsetti:
"Hocamız, Shane Larkin'in yeniden milli takımın bir parçası olmak istediğini dile getirdi. Bu nedenle kendisine bir şans daha vermek istedik. Larkin, milli takımda oynama konusuna gerçekten çok istekli ve olumlu yaklaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor."