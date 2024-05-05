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        Haberler Gündem HIDIRELLEZ DUASI OKUNUŞU | Hıdırellez dilek duası nasıl yapılır, ne zaman okunur? 5 Mayıs Hıdırellez Gecesi ne yapılır?

        Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? Hıdırellez Gecesi ne yapılır, nasıl dilek dilenir?

        Hıdırellez duası araştırmaları hız kazandı. Darda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğunu inanılan Hıdırellez, 5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs akşamı sona erer. Bu kadim gelenekte Hıdırellez Gecesi ritüelleri yapılır, gül ağacı altında dilek dilenir. Bu günde dilek dileyecek olanlar Hıdırellez duası okuyor. İşte, Hıdırellez duası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:28
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        Adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın birleşiminden alan Hıdırellez Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanmaya devam ediyor. Her yıl 5 Mayıs'ta başlayan Hıdırellez 6 Mayıs'ta sona eriyor. Yüzyıllardır renkli ritüellere sahne olan bu özel günde "Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de neler yapılır?" soruları gündeme geldi. İşte, Hıdırellez dilek duası...

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        HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

        Bismillahirahmanirahim

        Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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        HIDIRELLEZ NİYETİ

        Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmıi, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin...

        Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin...

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        HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

        Hıdırellez, genellikle halk içinde çeşitli geleneksel ritüellerle kutlanır. İşte bazı Hıdırellez kutlama gelenekleri:

        Ateş yakma: Hıdırellez gecesi, insanlar genellikle ateş yakarlar. Bu ateşin etrafında toplanıp şarkılar söylenir, dans edilir ve dilekler tutulur.

        Dilek tutma: Hıdırellez, dileklerin gerçekleşeceği bir gün olarak kabul edilir. Dolayısıyla insanlar bu gece dileklerini tutarlar. Dilekler genellikle kağıtlara yazılır veya sözlü olarak ifade edilir.

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        Doğaya saygı göstergesi: Hıdırellez, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeler. Bu nedenle insanlar genellikle doğaya saygı göstermek için çeşitli etkinlikler düzenlerler, ağaç dikme gibi.

        Bahar temizliği: Bazı bölgelerde, Hıdırellez öncesinde evler temizlenir ve süslenir. Bu, yeni mevsimi karşılamak için bir hazırlık ve temizlik ritüeli olarak görülür.

        Piknikler ve eğlenceler: Hava genellikle güzel olduğu için Hıdırellez günü piknikler ve açık hava etkinlikleri popülerdir. Aileler ve arkadaşlar bir araya gelir, doğada vakit geçirir ve eğlenirler.

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        HIDIRELLEZ NE DEMEK?

        Hıdırellez, Türk ve Türk kültürlerinde önemli bir bahar ve şenlik günü olarak kabul edilir. "Hızır" ve "İlyas" peygamberlerin yeryüzünde buluştukları, doğa olaylarının dengelendiği bir zaman olarak kabul edilir. Kutlamalar genellikle baharın gelişini simgeler ve toplum arasında çeşitli ritüellerle kutlanır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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