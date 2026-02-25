Canlı
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Hindistan’ın yapay zeka patlaması - AI şirketlerinin yeni odağı Hindistan! - Teknoloji Haberleri

        AI şirketlerinin yeni odağı Hindistan!

        Hindistan, 2025'te üretken yapay zeka uygulaması indirmelerinde dünya lideri oldu. İndirmeler yüzde 207 artarken küresel payı yaklaşık yüzde 20'ye ulaştı. Ancak gelirde sadece yüzde 1'lik pay alan ülke, Konjonktürel yapısının da etkisiyle monetizasyon zorluğu yaşıyor. OpenAI, Google ve Perplexity gibi devler ücretsiz premium kampanyalarını sonlandırarak milyonlarca kullanıcıyı ücretli aboneye dönüştürme sınavına giriyor. TechCrunch'ın ve Sensor Tower'ın sunduğu veriler, bu stratejinin 2026'da da ciddi ölçüde belirleyici olacağını ortaya koyuyor. Bu devasa kullanıcı tabanı ve indirme artışına karşın etkileşimin halen düşük olması Hindistan'ın en büyük meydan okuması olarak dikkat çekiyor...

        Hindistan'ın yapay zeka patlaması

        Hindistan, küresel yapay zeka arenasında fırtına gibi esiyor. Yapay zeka yatırımları trilyon dolarları aşarken, teknoloji devleri yeni büyüme pazarlarına yöneliyor. Özellikle üretken yapay zeka (GenAI) modellerine akın eden milyarlarca dolarlık fonlar, OpenAI, Google, Anthropic gibi şirketleri daha erişilebilir ve yaygın kullanıma zorluyor. Bu yatırım dalgası, Hindistan gibi devasa potansiyelli pazarları merkeze alıyor. 1 milyardan fazla internet kullanıcısı ve yaklaşık 700 milyon akıllı telefon sahibine sahip ülke, AI için vazgeçilmez bir arena haline geldi. Son dönemde New Delhi'de düzenlenen India AI Impact Summit 2026, bu ağırlığı bir kez daha kanıtladı. OpenAI’den Sam Altman, Anthropic’ten Dario Amodei ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai gibi isimler Hindistan’ın küresel AI hub olma yolundaki iddiasını destekledi. Ancak bu muazzam büyüme, kısa vadede gelir kayıplarına yol açıyor. Şirketler ücretsiz erişimlerle kullanıcı tabanını şişirirken, şimdi asıl meydan okuma başlıyor, bu kullanıcıları ücretli aboneye çevirmek.

        2025’TE DÜNYANIN EN BÜYÜK GENAI İNDİRME PAZARI

        Sensor Tower’ın güncel verilerine göre Hindistan, 2025’te üretken yapay zeka uygulaması indirmelerinde birinci sıraya yerleşti. Yıllık indirme artışı yüzde 207 olurken, ülke küresel GenAI indirmelerinin yaklaşık yüzde 20’sini sırtladı ve ABD’yi geride bıraktı. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında patlama yaşandı.

        Yıllık büyüme oranları sırasıyla yüzde 320 ve yüzde 260’a ulaştı. DeepSeek, Grok, Meta AI gibi yeni platformların lansmanları, ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity’deki güncellemeler ile viral AI içerik üretimi bu yükselişi tetikledi. İçerik oluşturma ve düzenleme araçları, Hindistan’da en çok indirilen 20 GenAI uygulamasının 7’sini domine etti.

        ÜCRETSİZ PROMOSYONLAR BİTİYOR, GERÇEK TEST BAŞLIYOR

        Fiyat duyarlılığı yüksek Hindistan pazarında kullanıcı tabanını hızla büyütmek isteyen OpenAI, Google ve Perplexity, uzun süreli ücretsiz premium erişimler sundu. OpenAI’nin düşük maliyetli ChatGPT Go’su ücretsiz hale getirildi, Perplexity Airtel ile paket anlaşmalar yaptı. Ancak bu kampanyalar artık sona eriyor.

        Perplexity’nin Airtel paketi Ocak 2026’da bitti, OpenAI’nin ücretsiz ChatGPT Go erişimi kaldırıldı. Bu değişiklikler, şirketlerin Hindistan’daki yeni kullanıcıları ücretli aboneye dönüştürme kapasitesini ölçen kritik bir döneme işaret ediyor.

        İNDİRMELER PATLADI AMA GELİR ARKADAN GELİYOR

        İndirme rekorlarına rağmen gelir tarafı hâlâ zayıf. Hindistan küresel GenAI indirmelerinin yüzde 20’sini sağlarken, in-app satın alma gelirlerinde sadece yüzde 1 pay alıyor. Sensor Tower verileri, Kasım ve Aralık 2025’te Hindistan’daki AI uygulaması in-app gelirlerinin sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 18 aylık düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor. ChatGPT’nin geliri ise aynı dönemde yüzde 33 ve yüzde 32 geriledi – ücretsiz erişim kampanyalarının doğrudan etkisiyle. Yine de ChatGPT, Hindistan GenAI gelirinin yüzde 60’ından fazlasını kontrol ediyor; fiyat hamleleri piyasayı doğrudan etkiliyor.

        DEVASA KULLANICI TABANINA RAĞMEN ETKİLEŞİM DÜŞÜK

        Hindistan, 2025’te lider AI asistan uygulamalarının küresel kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 19’unu oluşturdu (ABD yüzde 10). ChatGPT liderliğini koruyor: Ocak 2026 itibarıyla 180 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Google Gemini 118 milyon, Perplexity 19 milyon, Meta AI 12 milyon kullanıcıyla peşinde. OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin Hindistan’da 100 milyondan fazla haftalık aktif kullanıcıya sahip olduğunu belirtmişti. Ancak etkileşimde olgun pazarların gerisinde kalınıyor: ABD kullanıcıları haftada yüzde 21 daha fazla zaman harcıyor ve yüzde 17 daha fazla oturum açıyor.

        2026’DA UZUN VADELİ STRATEJİ: DÜŞÜK FİYATLI KATMANLAR VE TELEKOM ENTEGRASYONU

        Sensor Tower analisti Sneha Pandey’e göre, Hindistan’daki fiyat baskısı genç ve değer odaklı kullanıcı kitlesi nedeniyle sürecek. Düşük maliyetli abonelik katmanları, telekom operatörleriyle paketler ve mikro işlem modelleri, uzun vadeli kullanıcı tutundurma için vazgeçilmez olacak. Şirketler, erken dönemdeki yüksek benimsemenin zamanla daha derin entegrasyona ve sürdürülebilir gelire dönüşeceğine inanıyor. Hindistan’ın devasa dijital altyapısı, AI hizmetleri için dünyanın en büyük potansiyel pazarlarından biri olmaya devam ediyor.

