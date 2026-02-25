Hindistan'ın yapay zeka patlaması

Hindistan, küresel yapay zeka arenasında fırtına gibi esiyor. Yapay zeka yatırımları trilyon dolarları aşarken, teknoloji devleri yeni büyüme pazarlarına yöneliyor. Özellikle üretken yapay zeka (GenAI) modellerine akın eden milyarlarca dolarlık fonlar, OpenAI, Google, Anthropic gibi şirketleri daha erişilebilir ve yaygın kullanıma zorluyor. Bu yatırım dalgası, Hindistan gibi devasa potansiyelli pazarları merkeze alıyor. 1 milyardan fazla internet kullanıcısı ve yaklaşık 700 milyon akıllı telefon sahibine sahip ülke, AI için vazgeçilmez bir arena haline geldi. Son dönemde New Delhi'de düzenlenen India AI Impact Summit 2026, bu ağırlığı bir kez daha kanıtladı. OpenAI’den Sam Altman, Anthropic’ten Dario Amodei ve Alphabet CEO’su Sundar Pichai gibi isimler Hindistan’ın küresel AI hub olma yolundaki iddiasını destekledi. Ancak bu muazzam büyüme, kısa vadede gelir kayıplarına yol açıyor. Şirketler ücretsiz erişimlerle kullanıcı tabanını şişirirken, şimdi asıl meydan okuma başlıyor, bu kullanıcıları ücretli aboneye çevirmek.

2025’TE DÜNYANIN EN BÜYÜK GENAI İNDİRME PAZARI

Sensor Tower’ın güncel verilerine göre Hindistan, 2025’te üretken yapay zeka uygulaması indirmelerinde birinci sıraya yerleşti. Yıllık indirme artışı yüzde 207 olurken, ülke küresel GenAI indirmelerinin yaklaşık yüzde 20’sini sırtladı ve ABD’yi geride bıraktı. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında patlama yaşandı.

Yıllık büyüme oranları sırasıyla yüzde 320 ve yüzde 260’a ulaştı. DeepSeek, Grok, Meta AI gibi yeni platformların lansmanları, ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity’deki güncellemeler ile viral AI içerik üretimi bu yükselişi tetikledi. İçerik oluşturma ve düzenleme araçları, Hindistan’da en çok indirilen 20 GenAI uygulamasının 7’sini domine etti. ÜCRETSİZ PROMOSYONLAR BİTİYOR, GERÇEK TEST BAŞLIYOR Fiyat duyarlılığı yüksek Hindistan pazarında kullanıcı tabanını hızla büyütmek isteyen OpenAI, Google ve Perplexity, uzun süreli ücretsiz premium erişimler sundu. OpenAI’nin düşük maliyetli ChatGPT Go’su ücretsiz hale getirildi, Perplexity Airtel ile paket anlaşmalar yaptı. Ancak bu kampanyalar artık sona eriyor. Perplexity’nin Airtel paketi Ocak 2026’da bitti, OpenAI’nin ücretsiz ChatGPT Go erişimi kaldırıldı. Bu değişiklikler, şirketlerin Hindistan’daki yeni kullanıcıları ücretli aboneye dönüştürme kapasitesini ölçen kritik bir döneme işaret ediyor. İNDİRMELER PATLADI AMA GELİR ARKADAN GELİYOR İndirme rekorlarına rağmen gelir tarafı hâlâ zayıf. Hindistan küresel GenAI indirmelerinin yüzde 20’sini sağlarken, in-app satın alma gelirlerinde sadece yüzde 1 pay alıyor. Sensor Tower verileri, Kasım ve Aralık 2025’te Hindistan’daki AI uygulaması in-app gelirlerinin sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 18 aylık düşüş gösterdiğini ortaya koyuyor. ChatGPT’nin geliri ise aynı dönemde yüzde 33 ve yüzde 32 geriledi – ücretsiz erişim kampanyalarının doğrudan etkisiyle. Yine de ChatGPT, Hindistan GenAI gelirinin yüzde 60’ından fazlasını kontrol ediyor; fiyat hamleleri piyasayı doğrudan etkiliyor.