Hira isminin anlamı nedir? Hira ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Hira isminin analizi

Hira ismi de son dönemlerde popülerleşen isimlerden biridir. Birbirinden güzel anlamlar taşıyan bu isim kız çocukları için tercih edilen bir isimdir. Anne ve baba adayları Hira isminin anlamı hakkında araştırma yapmaktadır. Hira isminin anlamı, Hira ne demek, Hira Kuran’da geçiyor mu, Hira isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Hira İsminin Anlamı

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bu sebeple ilk kez duyduğumuz bir ismin anlamını araştırmak isteriz. Anne ve baba adayları da çocukları için anlamlı ve özel bir isim arayışındadır. Çocuğun ömür boyu taşıyacağı bu isim belirlenirken kapsamlı bir araştırma yapılır. Ebeveynler çocukları için güzel anlamlara sahip isimleri koymak ister. Kötü anlamlar taşıyan isimler bu sebeple tercih edilmez. Son yıllarda sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hira ismidir. Arapça kökenli bir isim olan Hira ismi kız çocuklarına koyulan bir isim olarak bilinmektedir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Hira isminin anlamları şunlardır: