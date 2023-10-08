Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Milli takım kadrosu!
Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 6. maçında Hırvatistan karşısında 3 puan arıyor. Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan millilerimiz, Hırvaitstan karşısına 3 puan ve liderlik için çıkacak. İşte, Hırvatistan Türkiye maçına dair tüm bilgiler...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın yolculuğu devam ediyor. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya kozlarını paylaşan millilerimiz, 6. maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Hırvatistan Türkiye milli maçı ile ilgili detaylar...
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.
HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRT 1 CANLI YAYIN
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)
2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)
3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)
4- Galler / 7 Puan (5 maç)
5- Letonya / 0 Puan (5 maç)
A MİLLİ TAKIM HIRVATİSTAN VE LETONYA MAÇLARI KADROSU
KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz