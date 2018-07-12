Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi uzatmalar sonunda 2-1 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselmesi, ülke basınında geniş yer buldu.
Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden "Jutarnji", "Biz Hırvatlarız" başlığı ile verdiği haberde, milli takımın finale yükseldiği gecede taraftarların, yaşadıkları coşkuyla adeta transa geçtiğini ifade etti.
Ülke genelinden coşkulu kutlamalara da yer veren gazete, "Hırvatlar Moskova'yı inletti" ifadesini kullandı.
"Vecernji" gazetesi ise "Tarih zafer" başlığı ile yayımladığı haberinde, "Hırvatistan: Bitmeyen aşk" ifadesine yer verdi.
Hırvatistan'ın devlet televizyonu "HRT", Hırvatistan'ın kupaya sadece bir adım uzaklıkta olduğunu belirtirken, resmi haber ajansı "HINA" da "Luzhniki yanıyor, milli takım finalde" ifadesini kullandı.
Ülkenin en çok okunan spor haber sitelerinden "Gol" ise "Hırvatlar mucizevi bir geri dönüşle finalde. Sırada Fransa var" ifadelerine yer verdi.
1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan ve o yıl yarı finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, 20 yıl sonra bu kez finalde Fransa ile karşılaşacak.
Hırvatistan'ın 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükselmesi, ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor...
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan maçı, şehir merkezlerine kurulan dev ekranlardan takip eden Hırvat taraftarlar, son düdüğün çalınmasıyla tarihi zaferi coşkuyla kutlamaya başladı.
Başkent Zagreb'deki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan 10 binden fazla Hırvat taraftar, ellerinde Hırvatistan bayrakları taşıdı, milli takım lehine tezahüratlar yaptı.
Zagreb'in yanı sıra Dubrovnik, Split, Zadar ve Rijeka gibi büyük şehirlerde de binlerce taraftar, ilk kez Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren takımlarının galibiyetini kutladı.
Hırvatistan'ın yanı sıra Bosna Hersek'te yaşayan Hırvatlar da milli takımlarının finale yükselmesinin ardından araçlarıyla konvoy oluşturup tezahüratlar yaptı.
Daha önce 1998 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı elde eden Hırvatlar, tarihindeki ilk Dünya Kupası finalinde pazar günü Fransa ile karşılaşacak.
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