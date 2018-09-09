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"Johan Cruyff Kupası'nı iki kez kazandı, 1 kez kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkardı. Cocu'nun Fenerbahçe'deki sezonuyla ilgili akıllardaki durum, bu sezon her şeyi organize etmesi ve kulübü başarılı dönemlere hazırlaması. Ona zaman verirseniz başarılı olacağını görürsünüz. Fenerbahçe, sadece PSV'ye sorsun yeter!"