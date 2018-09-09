UFEA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen ve Spor Toto Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de göreve bu yaz getirilen Phillip Cocu Türkiye'de tartışma konusu olurken ülkesi Hollanda'da da gündeme geldi. Hollanda basınından Elfvoetbal'da Cocu'yla ilgili bir yazı yazıldı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile ilgili Hollanda'dan yayın yapan internet sitesi Elfvoetbal'da Wesley de Bree imzalı bir inceleme yazısı çıktı. Sporx'in haberine göre yazıda Cocu'nun PSV'deki ilk maçları sonuçlarının da kötü olduğuna vurgu yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı:
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"Cocu'nun PSV'deki ilk maç sonuçları kötüydü. Aynısı, şimdi Türkiye'de de oluyor. Cocu, PSV'deki ilk 8 maçta istenen sonuçları alamamıştı. AZ'ye kaybetti, Heracles Almelo, Twente ve Cambuur ile berabere kaldı. İlk 6 maçta kazanamadıktan sonra iç sahada Vitesse'ye 6-2 kaybettiler. O maçı Eindhoven'daki kimse unutmadı."
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"DEVLER LİGİ'NİN KAÇMASI YETMEZMİŞ GİBİ ÜST ÜSTE 3 MAĞLUBİYET..."
"Fenerbahçeli taraftarlar da Cocu'nun Türkiye'deki macerasının nasıl başladığını biliyor. İlk hazırlık maçlarında bile sıkıntılar vardı. 6 hazırlık maçında Fenerbahçe, yalnızca Fulham ve Cagliari'yi yenebildi."
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"Cocu'nun takımı, Şampiyonlar Ligi ön elemesine çok az bir güvenle çıktı. Rakipleri Benfica'ydı. Portekiz'de 1-0 kaybettiler ve iç sahada aldığı beraberlik, milyonlara uzanacakları bir bileti alamadılar. Cocu, şu an yeni kulübüyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak."
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"Rakipleri, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava ve Anderlecht. Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmaları yeterince kötü değilmiş gibi, Fenerbahçe ligde üst üste 3 maç yenildi. Türklerin en önemli kulüplerinden biri Süper Lig'deki ilk 4 maçının 3'ünü kaybetti."
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"FENERBAHÇE'Yİ DAHA İYİ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
"Cocu, PSV'de de kötü başlamıştı ve bunun açıklaması basitti. Birçok yeni oyuncusu vardı. Karim Rekik, Jeffrey Bruma, Santiago Arias ve Jetro Willems, Eindhoven'da yeni döneme alışıyorlardı."
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"Oyuncuların çok az tecrübesi vardı ve PSV'deki bazı şeyler oturana kadar sezon ellerinden kaçtı. Örnek olarak, Vitesse'ye 6-2 ve De Kuip'te Feyenoord'a 3-1 yenildikleri maçlar gibi..."
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"Fenerbahçe'de Cocu'nun elinde yepyeni bir grup var. Geçen sezonun Brezilyalılar'ı Giuliano ve Josef de Souza, büyük paralar için bu yaz Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde alımlar da yaptı."
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"Andre Ayew ve Islam Slimani, İngiltere'den geldi. Kendilerini İstanbul'da kanıtlamak ve Fenerbahçe'yi daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi Hollanda'dan çıkan bir oyuncuyu aldı ama 18 yaşındaki eski NEC'li direkt olarak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte direkt oynayabilecek durumda değil."
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"FENERBAHÇE, SADECE EINDHOVEN'A SORSUN YETER!"
"PSV'de kulüp yönetimi Cocu'ya çok güveniyordu. Eindhoven doğumlu antrenör, ilk yılında kulübü 4'üncü yaptı. İlk sezonu, başarılı geçecek sezonların ön izlemesiydi. Cocu, ardından 3 sezon boyunca PSV'yi şampiyon yaptı.
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"Johan Cruyff Kupası'nı iki kez kazandı, 1 kez kupayı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar çıkardı. Cocu'nun Fenerbahçe'deki sezonuyla ilgili akıllardaki durum, bu sezon her şeyi organize etmesi ve kulübü başarılı dönemlere hazırlaması. Ona zaman verirseniz başarılı olacağını görürsünüz. Fenerbahçe, sadece PSV'ye sorsun yeter!"
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