2003

1990 yılında doğan İngiliz oyuncu Thomas Brodie-Sangster, bu zamana kadar birçok dizi ve filmde yer aldı. Ancak her zaman küçük gösteren yüz hatlarına sahipti. Örneğin, bu fotoğraf 2003 yılına ait yani oyuncu 13 yaşında ama ilk bakışta onu görenler 5 yaşında bir çocuk olduğunu düşünüyor.