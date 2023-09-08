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        Haberler Ekonomi Otomobil Honda Activa 125 Türkiye'ye geri döndü - Otomobil Haberleri

        Japon scooter Türkiye'ye geri döndü

        Honda'nın scooter segmentindeki modeli Activa 125 Türkiye yollarına geri dönüyor. Yıllık 40 bin adet satış hedefi olan yeni model siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 9 Eylül 2023 tarihinde 86 bin TL'lik fiyatı ile satışa sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:52
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        Japon scooter Türkiye'ye geri döndü
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        Hızla yükselen e-ticaret hizmetleri ve şehir hayatında artan mobilite ihtiyaçları için scooter segmentindeki ürünlerini de artıran Honda Türkiye, bu kapsamda Activa125’i yeniden Türkiye’de satışa sunuyor.

        Yılda 40 bin adet satış hedefi olan Activa125, metalik siyah, metalik beyaz ve metalik kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 9 Eylül 2023 tarihinden itibaren 86 bin TL’lik fiyatıyla Honda ürün gamında yerini alacak.

        Şimdiye kadar scooter segmentindeki 2 farklı modeli ile pazarda yer aldıklarını hatırlatan Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada, "Geçtiğimiz yıllarda yapılan emisyon düzenlemesi kapsamında satışına ara verdiğimiz bu modelimizi yeniden pazara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni modelimizin gelişmiş tasarımı ile de şehir hayatında hızlı mobilite ihtiyacı olan, zamandan ve yakıttan tasarruf etmek isteyen birçok müşteriye hitap edeceğine inanıyoruz" dedi.

        18 litre hacimli sele altı saklama alanı sunan model, önde 12 inch ve arkada 10 inch alaşım jantlar ile geliyor.

        Activa125’in motoru durdurma özelliğine sahip yan ayağı açıldığında motor otomatik olarak dururken, 125 cc hacimli, 4 zamanlı motor 6.250 d/d’de 6,11 kW güç ve 5.000 d/d’de 10,4 Nm tork üretiyor.

        Islak ağırlığı 111 kg olan yeni Activa125, 5,3 litrelik yakıt deposuyla 294 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

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