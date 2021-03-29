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HaberlerOtomobilHonda İngiltere'deki fabrikasını satıyor - haberler
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Honda İngiltere'deki fabrikasını lojistik firmasına satıyor

Avrupa'daki üretimine son verme kararı alan ve bu kapsamda Türkiye ile İngiltere'deki tesislerinde üretime son verecek olan Honda, İngiltere'deki fabrikasını lojistik firması Panattoni'ye sattığını duyurdu. 2022'nin ilk bahar aylarında İngiltere tesisini devredecek Japon marka, Türkiye'deki fabrikasını da Habaş'a devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu

Honda İngiltere'deki fabrikasını satıyor - haberler
HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Honda, Türkiye fabrikasının ardından İngiltere'deki tesisini de satmak üzere anlaştı.

Autoexpress'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada, Swindon fabrikasının yeni sahibi lojistik firması Panattoni oldu. Fabrikanın yeni sahibi Panattoni'nin tesise 700 milyon poundluk yatırım yapacağı da verşlen bilgiler arasında.

Avrupa merkezli Panattoni, Amazon, Co-op, Marks and Spencer, Sainsbury’s ve TK Maxx gibi firmaların lojistik alanına çözüm ortağı olarak biliniyor.

Haziran ayında İngiltere'deki üretimine son verecek Honda, ülkedeki fabrikayı 2022'nin bahar aylarında Panattoni'ye devredecek.

İngiltere'de uzun yıllar boyunca Civic hatchback modelini üreten Honda, geçtiğimiz hafta Türkiye'deki fabrikasını da Habaş'a sattığını açıklamıştı. Gebze'deki tesisin teslim tarihi Eylül 2021 olarak açıklanmıştı. Böylece, 1992 yılında bu yana Gebze'de üretim yapan Honda'nın Türkiye serüveni 29 yıl sürmüş oldu.

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