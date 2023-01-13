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Japon otomotiv üreticisi Honda, önümüzdeki 7 yıl içerisinde yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı elektrikli modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu kapsamda birçok önemli iş birliğine imza atan Honda, yeni elektrikli araç serisinin pil üretimi için de LG Energy Solution ile kurduğu ortak girişimi resmi olarak duyurdu.

Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi kapsamında yeni bir pil fabrikasının inşasına bu yıl itibariyle başlanacağı paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Honda ve LG Energy Solution, yeni üretim tesisini kurmak için 3.5 milyar dolar yatırım yapacağını ve 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayacağını da açıkladı.

Lityum iyon pil hücrelerinin seri üretimine 2025 yılında başlamayı hedefleyen Honda ve LG Energy Solution ortak girişimi, yıllık yaklaşık 40 GWh üretim kapasitesine sahip olacak.

Yeni ortak girişim tarafından üretilen tüm piller, Kuzey Amerika'da satılan pilli elektrikli araçlara güç sağlamak için Kuzey Amerika'daki Honda fabrikalarına tedarik edilecek. ABD Ohio’da yer alacak yeni tesisin toplam yatırımı ise 4.4 milyar dolara ulaşacak.