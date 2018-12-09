Yolcular, kabin ekiplerini (hostes ve hostları) uçağa binişte karşılama, yer gösterme, inişte uğurlama ve yiyecek-içecek servisi yaparken görürler. Ama kabin personelinin uçakta bulunması öncelikle uçuş emniyeti ve güvenliği içindir. Yani yolcuların göremedikleri taraf asıl önemli olan bölümü oluşturur, ama kabin personeli, uçuş güvenliği ile birlikte uçuşların konforlu ve rahat geçmesinde havayollarının temel taşlarından birisidir.

Aslında kabin personelinin sorumluluk alanında olan ve işin perde arkasında kalan uçuşla ilgili birçok operasyon bulunuyor. Siz kabin ekibinden bir şey istediğiniz esnada, kabin amiri elinde küçük bir tablet veya mobil cihazla uçaktaki bir gelişmeyi teknik personel, kabin ekibi ya da merkezle paylaşıyor olabilir. Çağın teknolojik imkanlarını günümüzde en iyi kullanan sektörlerden birisi de havacılık olduğu için kabin personelini bu cihazlarla meşgulken görenlerin aklına başka bir şey gelmemesi gerekir.

Türk Hava Yolları (THY) kabin hizmetlerinde dijital kabin sistemini 2014’te hayata geçirdi. O sene 2 bin 500 personele tablet dağıttı. Kabinde kağıt kullanımına son verdi. THY ekipleri de bu duruma çok çabuk adapte oldu, ama yolcular bir türlü olamıyor. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen kabin amirinin elindeki tableti kendisinin sana yolcular çıkabiliyor. Halbuki havayolları bu tabletlere, uçuşla ilgili hayati öneme haiz bilgiler de yükleyebiliyor.

Kabin ekiplerinin işlerini kolaylaştıran, profesyonel bir şekilde çalışmalarını sağlayan ve onlara zaman kazandıran uygulamalar da kullanılıyor. Bu uygulamalar (applications) uçuşun kusursuz bir şekilde organize edilebilmesi ve kabin ekiplerinin maksimum şekilde çalışabilmesine de katkı sunuyor. Son bir ayda THY ile yaptığım yolculuklarda teknolojinin kabin personeline katkısını epeyce gözlemleme şansım oldu. Yolcu Güntay Şimşek olarak bu detayları elbette görmek mümkün değil. Ancak gazeteci kimliğimle, THY kabin ekiplerinin dijitalleşen gökyüzünde nasıl bir sistem izlediklerini takip edince ilginç bilgilerle karşılaştım. Başta THY olmak üzere havayolu kabin personelinin kullandığı en önemli uygulamalar şöyle;

FLİGHTLİFE ORGANİZER

Kabin ekibi ve uçuş görevlileri için tasarlanmış bir takvimdir. Kabin ekibinin düzenli bir programlama yaparak, mesleki ve sivil hayatına organize etmesine yardımcı oluyor. Planlanan uçuşları, görevli olarak katılması gereken organizasyonları, bekleme salonlarını, izin günlerini, etkinlikleri düzenli bir şekilde planlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca görev saatleri, ödenekler, çalışma pozisyonları ve hastalanıp raporlu olunan günleri de kayıt altına alıyor. Kabin personeli dünyanın hangi noktasında olursa olsun kolay bir kullanım sunuyor. Geleceğin en önemli mobil uygulaması gibi bir durumu var. 10’dan fazla dilde mevcut olan program ilk olarak 2008’de iPhone için piyasaya sürülmüştü.

ROSTERBUSTER AİRLİNE CREW

Tüm kabin ekibinin kullandığı bir uygulama. Bayrak taşıyıcımız THY kabin ekipleri de bu uygulamayı kullanıyor. Görev detayları, kapı bilgileri, 3D havalimanı görüntüleri, sosyal buluşmalar, etkinlikler ve uçuş programlarının takip edilmesi ve uçuşla alakalı en son güncellemeleri bu uygulamayla yapılabiliyor. Dünya çapında 400’den fazla havayolu firması kabin ekipleri için bu uygulamayı kullanıyor. Her ekibin kendisine özel bir profili bulunur. Bütün işlem bu profil üzerinden yapabiliyor. Uygulamanın örnek profil görüntüsü üzerinde uçuş yapacağı iki nokta arasındaki mesafe, uçuş, saati, gideceği şehirdeki hava durumu ve uçuş saati gösterimi bir de uçuş planlamasındaki geleceğe yönelik sosyal aktivite planlaması da yer alıyor.

FLİGHTRADAR 24

Ücretli ve ücretsiz olarak kullanılan iki çeşit uygulaması var, ancak havacılık sektöründe çalışanlar genelde paralı sürümünü kullanıyor. Uçakların transponder sistemlerinden gelen sinyallerin izlendiği Flightradar24 uçağın tipini, hızını, yüksekliğini, ne zaman kalkıp ineceğini ve anlık nerede olduğu bilgisini mobil uygulamayla ulaştırıyor. En çok bilinen uygulamadır. Sadece havacılık sektörü çalışanları veya uçucu ekiplerin kullandığı bir sistem değil. Sık seyahat eden yolcular ve özellikle sık yolcu karşılayanlar bu uygulamadan yararlanıyor. Medya mensuplarının özellikle havacılık ve seyahatle ilgili olanların da vaz geçilmez uygulamasıdır. Filoya yeni katılan bir uçağın üretildiği fabrikadan çıkıp, şirkete katılmadan önceki hali, dünya üzerindeki konumu, havacılık sitelerinin son dönemdeki en popüler görsel paylaşımıdır.

CABİN CREW READY LİTE

Havalimanları mevzuatını farklı ülkeler ve kıtalarda garanti altına almak, standardizasyonunu sağlamak için havalimanlarına iki ayrı resmi kuruluş kod tayin ediyor. Bunlardan biri ICAO (Uluslararası Sivil havacılık Örgütü) diğeri IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği). ICAO 4 harften oluşan kodlar belirliyor. Bu sistemde ilk harf havalimanının bulunduğu kıtayı, ikinci harf ülkeyi, geriye kalan 2 harf ise havalimanının kendisini ifade ediyor. Kabin ekibin IATA ise 3 harfli kodları tayin ediyor. Bu kodların hepsini ezbere bilmek mümkün değil. Hele işin ilk yıllarını yaşayan kabin ekipleri için. Bu uygulama, havayolu öneklerini, IATA, ICAO ve havaalanı kodlarını keşfetmeyi kolaylaştırır. 1000'den fazla havalimanı ve 120 kod için bilgi veriyor.

MY PANDA

Kabin ekipleri görevleri icabı dünyanın dört bir yanına yolculuk yapıyor. Bu ülkelerin bazılarında güvenlik açısından birçok sorun yaşıyorlar. Özellikle Nijerya, Mogadişu gibi bazı Afrika ülkeleri can güvenliği açısından büyük bir handikap oluşturuyor. Bu ve buna benzer bazı Afrika ülkelerinde sokağa çıkmak çok zor. My Panda isimli mobil uygulama bu konuda uçuş ekiplerine destek sağlıyor. Gittiğiniz ülkelerde dolaşırken tehlikeli bir sokağa girdiğinizde bu uygulama sizi uyarıyor. O sokaktan en hızlı şekilde nasıl uzaklaşacağınızı size bildiriyor. En yakın polis merkezi, güvenlik noktalarına doğru geçişini hızlandırıp bu güvenlik noktalarının iletişim telefonlarını paylaşıyor.

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