1995 yılında kurulan Hotmail, Microsoft'un kullanıcılara sunmuş olduğu ücretsiz bir elektronik posta servisidir.Hotmail bilgileri MSN Hotmail de olduğu gibi Skype uygulaması da kullanılabilir. Kullanıcılar kullanıcı adı ve şifre girişi yaparak Skype kullanabilir.

Hotmailin basit arayüzü olsa da kullanıcılar mail açarken Microsoft'un anasayfası geldiği için maillere nereden ulaşılacağı konusu tam olarak bilinmiyor. Peki Hotmail'de oturum nasıl açılır? İşte hotmail gelen kutusunu görmek için kullanabilecğeiniz bağlantı linki...

HOTMAİL'DE OTURUM AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hotmail hesabınıza gelen mailleri görebilmek için aşağıdaki adımları izleyin.

- "https://account.microsoft.com/account?lang=tr-tr" linkini arama çubuğuna yapıştırıp enter'a basın.

Microsoft hesabınızda oturum açın,

- Sağ üst kısımda profil fotoğrafınızı göreceksiniz üzerine tıklayıp "Microsoft hesabını görüntüle" seçeneğini tıklayın,

- Diğer eylemler sekmesinden "Gelen kutusunu göster" seçeneğini tıklayın

HOTMAİL HAKKINDA KISA BİR BİLGİLENDİRME

Hotmail tarayıcı üzerinden kullanılabilinen ilk e-posta programıdır. 2007'de MSN Hotmail adı altında hizmet veren servis adı Windows Live Hotmail olarak değiştirilmiş ve 2013 yılında Microsoft'un Hotmail üzerine kurduğu Outlook.com ile birleştirilmiştir. Daha önce Windows Live Hotmail-, MSN Hotmail ve Hotmail olarak bilinen Outlook.com, Microsoft tarafından 31 Temmuz 2012 tarihinde yeniden açılan bir e-posta servisidir.

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