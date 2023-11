House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı!

4 Şurada Paylaş!







HOUSE OF THE DRAGON, GAME OF THRONES'TAN KAÇ YIL ÖNCESİNİ ANLATIYOR?



George R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adlı kitabından uyarlanan yapım, A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) serisinde yaşananlarda 172 yıl öncesini konu alıyor.

5 Şurada Paylaş!







HOUSE OF THE DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?



House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor ancak dizinin Türkiye'de beIN Connect üzerinden yayınlanıyor.