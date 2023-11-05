House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı!

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2022 yılının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran House of the Dragon'un 2. sezonu için araştırmalar devam ediyor. HBO tarafından çekilen ve ilk sezondan hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk ipuçları belli oldu...