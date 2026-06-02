HT Spor'un konuğu Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!

HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... Fenerbahçe'de kritik seçim yaklaşıyor, nabzı bu ekranlarda atıyor...

Sarı-lacivertli camiada seçim yaklaşırken başkanlığa yeniden aday olmayan mevcut başkan Sadettin Saran, görev süresindeki ilk ve tek özel röportajını HT Spor'a veriyor...

Nasıl bir Fenerbahçe devraldı ve nasıl bir Fenerbahçe bırakıyor? Görev süresinin beklenenden kısa sürmesi nasıl hissettiriyor? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için neler değişmeli? Seçim öncesi camiaya mesajları neler?

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soruyor, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yanıtlıyor...

Sadettin Saran özel röportajı yarın saat 21.00'de HT Spor'da...