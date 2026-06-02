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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe HT Spor'un konuğu Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!

        HT Spor'un konuğu Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, HT Spor'a konuk oluyor... HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak, sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran yanıtlayacak. Özel röportaj yarın saat 21.00'de HT Spor'da...

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        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 21:29 Güncelleme:
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        HT Spor'un konuğu Sadettin Saran!

        HT Spor özel röportajlarına devam ediyor... Fenerbahçe'de kritik seçim yaklaşıyor, nabzı bu ekranlarda atıyor...

        Sarı-lacivertli camiada seçim yaklaşırken başkanlığa yeniden aday olmayan mevcut başkan Sadettin Saran, görev süresindeki ilk ve tek özel röportajını HT Spor'a veriyor...

        Nasıl bir Fenerbahçe devraldı ve nasıl bir Fenerbahçe bırakıyor? Görev süresinin beklenenden kısa sürmesi nasıl hissettiriyor? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için neler değişmeli? Seçim öncesi camiaya mesajları neler?

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soruyor, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yanıtlıyor...

        Sadettin Saran özel röportajı yarın saat 21.00'de HT Spor'da...

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