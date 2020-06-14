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Sürprizlerle dolu bir güzergah: Karia Yolu

Doğada yürüyüp yeni insanlar, yeni lezzetler keşfetmenin keyfini yaşamak isteyenler için 46 etaptan oluşan Karia Yolu çok ideal. 850 km uzunluğunda Türkiye'nin en uzun yürüyüş rotası unvanına sahip Karia yolu, adını üzerinde bulunduğu Karia Antik bölgesinden alıyor. Muğlanın hemen hemen hepsi, Aydın ve Denizli'nin bir bölümü Karia sınırlarına giriyor.
Necmiye Uçansoy

Karia Yolu'ndaki 46 etabın 9’u Bozburun Yarımadası’nda, 12’si Datça Yarımadası’nda, 8’i Gökova Körfezi’nde, 10'u Bozalan-Milas-Karpuzlu’da, 6’sı Muğla il merkezinde ve biri Dalyan’da.

Peki Karia Yolu nasıl keşfedildi? Herkesin yürüyebileceği hale nasıl geldi? 850 km'ye yayılmış ve kaybolmuş küçük patikalar birleştirilerek kesintisiz bir rota haline nasıl getirildi? Yüzlerce yıl önce açılmış ancak kaybolmuş yol tekrar nasıl ortaya çıktı? 

Karia antik bölgesinde uzun mesafeli yürüyüş yolu rotasını oluşturmak için Yunus Özdemir, Altay Özcan, Volkan Demir ve Dean Livesley 2009 yılında yola çıktılar. Bu engebeli ve uzun yolculuk yürüyerek 4 kış sürdü. 

KARIA YOLU HARİTASI

Mavi Nokta: Ücretli olarak kamp yapılabilir alanlar
Yeşil Nokta: Kamp yapmaya uygun alanlar. Çoğunda su var.
Sarı Pin: Hotel/Pansiyon veya benzeri işletmelerin bulunduğu yerler
Kırmızı Nokta: Su kaynakları. Yaz aylarında kuru olabilir.
Siyah Nokta: Sarnıçlar. Uzun zamandır kullanılmadıkları için arındırma tableti şart! 
Kahverengi Nokta: Bakkal/Market

 

  • Karia Yolu nasıl ortaya çıktı?

    Ekip yolculuğun ilk etabında sık çalılık engelini aşarak patikalardan oluşan bir ağ belirmeye başladı. Gür bitki örtüsünün içinde zorlukla yol alıp köylülerle konuşarak ilerlediler ve unutulmuş patikaları ortaya çıkardılar. Geçtikleri yollara 220 yönlendirme tabelası yerleştirdiler. 4 yılın sonunda antik yollar, çoban patikaları ve orman yollarının hepsi birleştirilerek Türkiye’nin en uzun yürüyüş yolu oluşturuldu. Karia Yolu 46 bölümden oluşan 850 kilometrelik bir rotaya sahip. Kendine özgü mimarisi olan pek çok köyden, el değmemiş koydan, irili ufaklı tepelerden ve yürüyerek ulaşılabilen antik kentlerden oluşan emsalsiz bir rota. 

    Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı öncülüğünde başlatılan bu proje Kültür Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Odaları tarafından desteklenmiş Karia Yolu resmi olarak 2013 yılında turizme kazandırıldı.

  • Karia Yolu açıldığı 2013 yılından bugüne yürüyüşçülerin ve doğaseverlerin ilgi alanında oldu. Güzergahı gezen turistler, Bafa Gölü'nde kuş çeşitliğini ve antik kentleri, Yatağan'da ören yerlerini, Muğla'da tarihi evleri görüyor. Gökova Körfezi kıyısında yürüyüş, bisiklet, kano, sörf yapıp çadırda dinlenen yürüyüşçüler, Marmaris ve Datça'da ise doğayla baş başa kalmanın keyfini yaşıyor. 

  • Ziyaretçiler, Ortaca ve Köyceğiz’i birbirine bağlayan ve yürüyüş güzergahının son noktasını oluşturan Dalyan Kanalı ve Kaunos Antik Kenti'nde ise bir taraftan kanalda kanoya biniyor, diğer taraftan 2 bin 400 yıllık kral mezarlarını görüp tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

    Karia Yolu adını üzerinde bulunduğu Karia Antik bölgesinden alıyor. Karia Yolu üzerinde bulunan en ünlü Antik Kentler şöyle:

    • Knidos - Muğla Datça
    • Amos - Muğla Bozburun
    • Keramos - Muğla Ören
    • Myndos - Bodrum Gümüşlük
    • Aphrodisias - Aydın Karacasu
    • Halikarnassos - Bodrum
    • Hierapolis - Denizli Pamukkale
    • Kaunos - Muğla Dalyan
    • Nysa - Aydın Sultanhisar
    • Side - Antalya Manavgat
    • Telmessos - Muğla Fethiye
    • Uranium - Bodrum Yalıkavak
    • Mobolla - Muğla Menteşe

  • BOZBURUN YARIMADASI

    Karia Yolu Marmaris'in etrafından ve İçmeler'den geçip çam ağaçlarıyla kaplı dağların içine doğru kıvrılarak gözden kaybolur.

    Türkiye'nin güneybatı köşesinde bulunan Bozburun Yarımadasının el değmemiş güzelliği Marmaris'in kalabalığından sonra soluk almanızı sağlar. Nüfusu az olan yarımadada 20 bin kişi yaşıyor. Bölgenin idari merkezi olan Bozburun kasabası geleneksel gulet imalatı ile ünlü. Korunaklı körfezleri ve koyları kış aylarında tekneleri ağırlar, tekneler tamir ve bakım için karaya çıkarılıp ahşap desteklere dayanır. Yazları çeşit çeşit tekneler bütün yarımada boyunca liman önlerine demirlenmiş ya da bağlanmış olarak görülebilir.

  • Yarımadanın üst yarısı korunaklı koylardan yükselen dik yamaçları ile dağlık ve ormanlıktır. Güneye doğru orman çorak, kayalık bir araziye dönüşür. Burası, yarısı toprağın altında kalmış kalıntılar, yarısı gizli vadileri ve kuytu limanları gözetleyen kalelerle doludur.  

    Keşif yapmak isteyen yürüyüşçüler için gözlerden uzak ve zor ulaşılır olan bu yarımada oldukça ideal. Yolların olmadığı yerlerde, eski yollar ve patikalar, Yunan adaları Symi'yi ve Rodos'u gören her manzara noktasına erişmek için temizlenmiş. Rota her köşesinden büyüleyici görüntüler ve manzaralar sunan çok çeşitli araziden geçer. Engebeli araziden geçim sağlayan çok sayıda geleneksel köy olduğu gibi turizmin ihtiyaçlarına cevap veren sahil kasabaları da vardır. 

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