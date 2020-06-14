Karia Yolu'ndaki 46 etabın 9’u Bozburun Yarımadası’nda, 12’si Datça Yarımadası’nda, 8’i Gökova Körfezi’nde, 10'u Bozalan-Milas-Karpuzlu’da, 6’sı Muğla il merkezinde ve biri Dalyan’da.

Peki Karia Yolu nasıl keşfedildi? Herkesin yürüyebileceği hale nasıl geldi? 850 km'ye yayılmış ve kaybolmuş küçük patikalar birleştirilerek kesintisiz bir rota haline nasıl getirildi? Yüzlerce yıl önce açılmış ancak kaybolmuş yol tekrar nasıl ortaya çıktı?

Karia antik bölgesinde uzun mesafeli yürüyüş yolu rotasını oluşturmak için Yunus Özdemir, Altay Özcan, Volkan Demir ve Dean Livesley 2009 yılında yola çıktılar. Bu engebeli ve uzun yolculuk yürüyerek 4 kış sürdü.

KARIA YOLU HARİTASI

Mavi Nokta: Ücretli olarak kamp yapılabilir alanlar

Yeşil Nokta: Kamp yapmaya uygun alanlar. Çoğunda su var.

Sarı Pin: Hotel/Pansiyon veya benzeri işletmelerin bulunduğu yerler

Kırmızı Nokta: Su kaynakları. Yaz aylarında kuru olabilir.

Siyah Nokta: Sarnıçlar. Uzun zamandır kullanılmadıkları için arındırma tableti şart!

Kahverengi Nokta: Bakkal/Market