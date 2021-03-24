Almanya'dan gelir gelmez büryan siparişi verdi

Almanya'da yaşayan Siirtli Behçet Kavun da memleketine gelir gelmez ilk işinin büryan siparişi vermek olduğunu söyledi. Bu lezzeti herkese tavsiye ettiğini dile getiren Kavun, "Almanya'da 42 yıldır işletmeci olarak yaşıyorum. Dost akraba ziyareti için Siirt'e geldim ve uçaktan iner inmez gelip büryan siparişi verdim. Paket yapıp bir kaç kilogram götüreceğim. Buranın eti ve büryanı farklı." ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaşayan Yılmaz Sönmez de ziyaret ettiği kentte aradığı ilk lezzetin büryan olduğunu anlattı. Sönmez, büryanın çok farklı bir lezzet olduğuna değinerek, "İlimizin en güzel yemekleri arasında. İstanbul'da büryanı arıyoruz. İstanbul'da da büryan yapılıyor, ancak buradaki daha güzel." dedi.