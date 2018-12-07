Haberturk.com'un yeni programı HTSPOR Mutfak'ta Habertürk Spor editörü Ahmet Hamdi Girgin, Habertürk Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul ve Erhan Kaan Adıgüzel, futbol gündemini yorumladı.

Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için konuşulan Ersun Yanal'ın son durumunu ve istihbarat aldığı 2 ismi anlattı.

Teknik direktörlük konusunun belirsizliğini sürdürdüğünü belirten Ahmet Selim Kul, Cocu'nun sözleşmesinin fesih işlemleri için zorluk çıkardığını ekleyerek şunları söyledi:

"PSV'de başarıları ve Şampiyonlar Ligi'ni bırakarak, buraya bir projeye geldi ancak ilk kurban o oldu. O yüzden o da biraz zorluk çıkarıyor. Fenerbahçe'nin aktif durumda olmasa da teknik direktörü olarak görünüyor. Bu durumun çözülmesi gerekiyor."

Taraftarın büyük kesiminin istediği Ersun Yanal'la ilgili de konuşan Ahmet Selim Kul tecrübeli çalıştırıcının doğal favori olduğunu vurgulayarak "Ersun Yanal'la temas oldu ancak yönetici bazında çok net bir temas olmadı, aracılar üzerinden temas gerçekleştirildi. Ersun Yanal'ın durumu soruldu. Ersun Yanal da fikirlerini, sarı-lacivertli yönetime aktardı. Konuşulduğu kadar net bir durum yok yok" ifadelerini kullandı.

DİĞER YERLİ ADAY TAYFUN KORKUT

Ersun Yanal'ın gündemdeki tek yerli aday olmadığının altını çizen Ahmet Selim Kul, "Ersun Yanal dışında Tayfun Korkut da diğer bir yerli aday. Bir başka aday ise Abdullah Avcı ancak o da sezon sonu için aday..." dedi.

YABANCI İSİMLER

Fenerbahçe'nin daha önce yazılmayan yabancı adaylarla konuştuğunu açıklayan Ahmet Selim Kul bu isimlerin Fulham'dan ayrılan Slavisa Jokanovic ve dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger olduğunu belirtti. Jokanovic ile bir temas olduğunu kaydeden Ahmet Selim Kul şunları ekledi:

"JOKANOVIC VE WENGER İLE TEMASA GEÇİLDİ"

"Bu demek değildir ki yeni teknik direktör yerli ya da yabancı olacak, birçok bir isimle görüşülüyor. Wenger ile fikir almak, danışman için mi yoksa bizzat teknik direktörlük için mi görüşüldü, net bir şekilde doğrulatamadım. Ancak Wenger ile de temas var. Sayın Ali Koç'un yurtdışında olduğunu duydum, bizzat o da bu görüşmeleri yapıyor olabilir. Sadece yerliler üzerinden gidilmiyor. Bu şahsi hissiyatım ancak bana göre Ersun Yanal ismi olmayacak"

"DEMBA BA, LİSTENİN EN TEPESİNDE"

Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirirken sarı-kırmızılı takımın Demba Ba'yı gündemini aldığını belirtti.

Galatasaray'ın transfere ihtiyacı olduğunu dile getiren Erhan Kaan Adıgüzel, devre arasında mutlaka bir transfer yapılacağını ve bir ya da iki santrfor transferinin gerçekleşebileceğini ifade etti. Fatih Terim'in de bu konuda bir raporu olduğunu vurgulayan Erhan Kaan Adıgüzel, "Demba Ba verilen listenin en başında geliyor. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde başarılı olmuştu, adına şarkılar yazılmıştı. Demba Ba, Türkiye'yi çok seviyor. İki sene önce aynı şimdi olduğu gibi Çin Ligi bitmiş ve Beşiktaş, sezon sonuna kadar oynatmak için kiralamıştı. Geçtiğimiz sezon da Göztepe'ye kiralandı ve başarılı olmuştu." dedi.

Beşiktaş'ın kiraladığı dönemde Senegalli yıldız için ödeme yapmadığını belirten Erhan Kaan Adıgüzel, "Galatasaray, mali açıdan sıkıntılı durumda olduğu için minimum maliyetle kimi alabiliri düşünüyor. Demba Ba ile ilgi var, temas da var. Fatih Terim de bu transfere sıcak bakıyor. Demba Ba minimum maliyetle sezon sonuna kadar Galatasaray formasını giyebilir" ifadelerini kullandı.

Muhabirler, Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a yakın olduğunu öne sürdüler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ