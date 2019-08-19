ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD hükümetinin Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti 90 gün uzatacağını belirtti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yle iş yapmak istemediğini açıklamasıyla muafiyetin uzatılmayacağı konuşulmaya başlanmıştı.
Ross, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide Huawei'ye verilen ve bugün sona erecek "geçici genel lisansın" 90 gün
uzatılacağını söyledi. Ross Huawei'nin 46 iştirakini ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklediklerini belirtti.
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine almasından kısa
süre sonra Huawei'nin Mayıs'ta Amerikan yapımı mallar satın almasına izin vermişti.
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