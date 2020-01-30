Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de Google ile Rekabet Kurumu arasında geçen yılın sonunda başlayan kriz sonrası Google Mobil Servisleri'nin (GMS) Türkiye’deki geleceği belirsizliğini korurken; akıllı telefon üreticileri de birer birer “B” planlarını netleştirmeye başladı.

Google’ın 12 Aralık’ta yaptığı duyuru ile Android cihaz üreticilerine artık Türkiye’de GMS için lisans vermeyeceğini duyurmasının ardından ilk harekete geçen de Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei oldu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre ABD’nin Huawei şirketini ticari kara listeye eklemesinin ardından Google’ın lisans satışını durdurduğu Huawei, Türkiye’de de GMS yerine Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

Çin pazarı için ürettiği modellerinde yıllardır GMS yerine kendi mobil servislerini (HMS) kullanan Huawei, yaşanan gelişmelerin ardından kendi servislerini Avrupa başta olmak üzere 170'den fazla ülkenin kullanabileceği şekilde genişleterek, kullanıma sunmuştu.

İŞTE ADIM ADIM GOOGLE - TÜRKİYE KRİZİ!

‘Google’sız bir Android işletim sisteminin ilk örneğini geçen yılın eylül ayında tanıttığı Huawei Mate 30 Pro ile ortaya çıkaran Çinli şirketten edinilen bilgiye göre geliştiriciler uygulamalarında kullandıkları Google servislerini, Huawei’nin sağladığı servislerle değiştirebiliyor. Çinli şirket, bu kapsamda 2020 yılı ve sonrasında satışa sunulacak Huawei cep telefonlarında GMS yerine HMS kullanılabilir olacak.

Google’ın mobil servislerinin en kritik unsurlarından olan uygulama mağazası Google Play Store yerine de yine bu yeni cihazlarda sadece Huawei’nın kendi mağazası AppGallery yer alacak.

GOOGLE OLMADAN ANDROID NASIL OLACAK?

Şunu belirtmekte fayda var; Android işletim sistemi aslında doğrudan Google’a ait bir işletim sistemi değil. Android, 2005 yılında açık kaynak kodlu bir proje olarak başlamasının ardından 2 yıl sonra Google tarafından satın alındı.

Google aynı yıl içerisinde Android işletim sistemini yaygınlaştırma amacıyla birkaç şirket ile birlikte Open Handset Alliance (OHA) kurdu. OHA şu an 84 şirket tarafından desteklenen ve içlerinde Android işletim sistemi de bulunan mobil teknolojilerin, gelişimini hızlandırmak adına süreçler yöneten bir birlik halini aldı.

Biraz daha işin tekniğine girecek olursak; Android işletim sisteminin temeli, AOSP (Android Open Source Project) oluşturuyor ve bunu herkes kendi ihtiyaçlarına göre geliştirip, kullanabiliyor.

Örneğin Samsung, Huawei, HTC, Sony, Xiaomi gibi Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu üreticileri, bu temel üzerine kendi sistem uygulamalarını ve kendi telefonlarını farklı kılacak kamera uygulamaları, tema sistemleri, dosya yöneticileri vb. geliştirmeleri ekleyerek satışa sunuyor. Bu da Huawei kullanıcıları için EMUI, Samsung kullanıcıları için eskiden TouchWiz ve şu an OneUI, Xiaomi cephesinde ise MIUI ismi verilen sistemle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

HEM GELİŞTİRİCİLERİ HEM DE SON KULLANICILARI KENDİNE BAĞLIYOR

Google’ın GMS ile birlikte sunduğu Google Haritalar, Google Authentication, Google Location, Google Games, Google In-App Purchase, Push Notification, Google Advertisement vb. hizmetler, geliştiricilerin uygulamaları üzerinden para kazanmasını, uygulamalarının fonksiyonel hale gelmesini ve geniş kitlelere ulaşabilmesini sağlıyor.

Bu nedenle birçok geliştirici, uygulamalarında ücretsiz ve/veya komisyon ücreti ödeyerek bu servisleri kullanıyor. Geliştiricilerin bu servisleri kullanması, uygulamaların bu servisler olmadan çalışabilme olanağını ortadan kaldırıyor.

Google’ın GMS ile birlikte geliştiricilere sunduğu bu servislerinin yanısıra son kullanıcılara yönelik Youtube, Google Maps, Google Drive, Google Photos, Google Play Store (Android uygulama mağazası),Chrome vb. uygulamaları da yine GMS ile birlikte sağlıyor. Böylece Google kendini hem geliştiriciler için hem de son kullanıcılar için vazgeçilmesi çok zor bir noktada konumlandırıyor.

HMS NELER SUNACAK?

Geçen yılın ortalarında ABD Ticaret Bakanlığı’nın Huawei şirketini ticari kara listeye eklemesinin ardından Google, Huawei cihazları için lisans satışını durdurma kararı almıştı. Huawei ise bu kararın ardından kendi mobil servislerini geliştirmeye odaklandığını duyurmuştu. Çinli şirket bu kapsamda ilk servislerini de geliştiricilerin kullanımına Huawei Mobil Servisleri (HMS) ismiyle sundu.

Kendi ülkesi için ürettiği modellerinde zaten Google servisleri bulunmayan Huawei, ABD yaptırımları sonrası kendi servislerini Avrupa başta olmak üzere 170'den fazla ülkenin kullanabileceği şekilde genişlettiğini açıklamıştı.

Şirketin Google’sız bir Android işletim sistemine sahip ilk dikkat çeken örneği de Mate 30 Pro olmuştu. Huawei, geçen yılın eylül ayında tanıttığı Google’sız bu telefonun bu ay Türkiye’de satışa sunacağını duyurdu.

MATE 30 İLE BUNLARA HAZIRLANIN

Huawei Mate 30, bir anlamda hem dünyada ABD yaptırımları hem de Google’ın 12 Aralık 2019 tarihinden bu yana artık lisans vermediği Türkiye’de Rekabet Kurulu ile yaşanan sorunlar kapsamında Çinli şirketin yeni yol haritasının öncüsü olacak.

GOOGLE YOK, FİYATI İSE...

Android platformunda çalışan Mate 30 ile birlikte Google servisleri yer almayacak, bunun yerine HMS kullanılacak ve de uygulama mağazası olarak da kullanıcıların karşısına Google Play yerine AppGallery çıkacak.

Geliştiriciler, uygulamalarında kullandıkları Google servislerini Huawei’nin sağladığı servislerle değiştirip, uygulamalarını 2020 yılı ve sonrasında satışa sunulacak Huawei cep telefonlarında kullanılabilir hale getirebilecek.

Huawei kullanıcıları da 2020 yılından itibaren, telefonlarında kullanacakları uygulamaları AppGallery mağazası üzerinden indirebilecek.