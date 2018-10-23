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"Lale Oraloğlu'nun yöneteceği filmde çizilen bir tip vardı. O tipe uygun bir çocuk aranıyordu. Afacan, güzel, şımarık aynı zamanda iki ön dişi olmayan bir çocuk olacaktı. Ne rastlantıdır ki benim de dişlerim kırılıyor. Afacanlık, şımarıklık zaten var. Türkiye genelinde bir yarışma açıldı. Hüdaverdi rolünde oynamak üzere ben seçildim. Böylece sanat hayatına girdim. Hüdaverdi seri olarak devam edecekti ama senarist Sezgin Burak ölünce seri yarıda kaldı."