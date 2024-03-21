Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Hull City, Curaçao'ya mağlup - Futbol Haberleri

        Hull City, Curaçao'ya mağlup

        Curaçao Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:09 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hull City, Curaçao'ya mağlup
        ABONE OL
        ABONE OL

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçta, Curaçao, 35. dakikada Janga’nın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

        Hull City’nin kadrosundaki Türk oyunculardan Ozan Tufan ilk 11’de forma giydi ve 65 dakika sahada kaldı.

        Abdülkadir Ömür ise A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildiği için Hull City’nin kadrosunda yer almadı.

        Öte yandan maçı izleyen Hull City’nin sahibi Türk iş insanı Acun Ilıcalı, karşılaşma öncesi sahaya indi ve maçı izleyen taraftarı selamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi
        Hava operasyonunda 39 hedef imha edildi
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar