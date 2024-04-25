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        Haberler Spor Futbol Hull City'den play-off için kritik galibiyet! - Futbol Haberleri

        Hull City'den play-off için kritik galibiyet!

        Championship 38. hafta maçında Hull City, deplasmanda Coventry'i 3-2 mağlup etti ve play-off iddiasını sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 00:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:46
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        Hull City'den play-off için kritik galibiyet!
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        Championship 38. hafta maçında Coventry ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City 3-2 kazandı.

        Hull City'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Philogene-Bidace, 45+1'de penaltıdan Fabio Carvalho ve 78. dakikada Noah Ohio kaydetti.

        Coventry'nin golleri 36. dakikada Kaset Palmer, 58. dakikada Bobby Thomas ile geldi.

        Hull City'de Abdülkadir Ömür, 76 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ise 76. dakikada oyuna girdi.

        Bu sonuçla birlikte Hull City, puanını 69 yaparak play-off iddiasını sürdürdü. Coventry, 63 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maçında Hull City, sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak. Coventry, Blackburn deplasmanına gidecek.

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