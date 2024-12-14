Hülya Avşar, vale sorunu yaşadı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hülya Avşar ile kız kardeşi Helin Avşar, Bebek'te bir otelin önünde görüntülendi. Otomobilinin camını açarak gazetecilerle sohbet eden Hülya Avşar; 'Sizi içeri almadılar mı?' sorusu karşısında kahkaha attı.

Hülya Avşar, "Yok ya olur mu canım öyle şey, Helin hanım bir öyle, bir böyle olduğu için girmedik" dedi. Kameralara konuşurken trafik oluşmasına neden Avşar; "Aman, Ayıp oldu. Trafik oluyor" diyerek hızlıca ayrıldı.

Hülya Avşar'ın, neden otele girmediği sonra anlaşıldı. Anahtarlarını valeye teslim etmek isteyen Avşar, aracının kamyonet olarak geçmesinden dolayı görevliye teslim edemediği öğrenildi.