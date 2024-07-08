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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan çifti Cennet Koyu'nda - Güncel Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan çifti Cennet Koyu'nda

        Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tekne tatiline çıktı. Bodrum'a giden Koçyiğit ile Soydan, Cennet Koyu'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:25
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

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        Selim Soydan ile tekne tatiline çıkan Hülya Koçyiğit, Cennet Koyu açıklarına demirledi.

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        Güneşin keyfini çıkaran Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        Yeşil renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Hülya Koçyiğit, sıcaktan bunalınca eşiyle birlikte kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Bir süre eşiyle birlikte denizde yüzen 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit, daha sonra çıkıp teknenin arka kısmında duş aldı.

        #Hülya Koçyiğit
        #Selim Soydan
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