Hülya Koçyiğit eşi Selim Soydan çifti Cennet Koyu'nda
Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tekne tatiline çıktı. Bodrum'a giden Koçyiğit ile Soydan, Cennet Koyu'nda denizin ve güneşin keyfini çıkardı
Giriş: 08.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:25
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Selim Soydan ile tekne tatiline çıkan Hülya Koçyiğit, Cennet Koyu açıklarına demirledi.
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Güneşin keyfini çıkaran Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.