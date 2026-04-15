Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.202,24 %1,02
        DOLAR 44,7337 %0,01
        EURO 52,7516 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.940,69 %-0,30
        FAİZ 39,89 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,06 %0,58
        BITCOIN 74.354,00 %0,29
        GBP/TRY 60,7218 %0,02
        EUR/USD 1,1788 %-0,07
        BRENT 95,19 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 11.348,02 %-0,30
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Hürmüz' molası: Kanada'da akaryakıtta vergi askıya alındı

        Kanada Başbakanı Mark Carney, benzin, dizel ve havacılık yakıtı üzerindeki federal vergiyi, geçici olarak askıya aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 07:25
        Carney, Ottawa'da basına yaptığı açıklamada, benzin, dizel ve havacılık yakıtları üzerinden alınan özel tüketim vergisinin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle geçici olarak askıya aldıklarını söyledi.

        Bu yolla ülke vatandaşlarını bir süre rahatlatmayı amaçladıklarını belirten Carney, söz konusu değişiklikle benzin fiyatlarında 20 Nisan'dan başlayarak 7 Eylül'e kadar litre başına 10 sent, dizel fiyatlarında ise litre başına 4 sent indirim uygulanacağını bildirdi.

        Carney, yapılan indirimin Kanadalıların "kısa vadeli baskıları" aşmalarına yardımcı olacağını vurgulayarak, özel tüketim vergisinin kısa süreli kaldırılmasının ülkeye yaklaşık maliyetinin 2,4 milyar dolar olacağını kaydetti.

        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırı başlatmasının ardından dünyanın enerji ihtiyacının 5'te 1'inin karşılandığı Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatlar, büyük ölçüde durma noktasına gelmiş ve bu nedenle, Kanada ve ABD dahil, dünyanın birçok ülkesinde yakıt fiyatları yükselmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile savaş bitmeye çok yakın
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklama
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
