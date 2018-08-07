Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Bahçeşehir Koleji'nin Başkanı Hüseyin Yücel, Ribaund dergisine verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

"Kulübü ilk kurduğumuz andan itibaren uzun vadeli planlar yaptık. Biz geride bıraktığımız sene Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele ederken, 12 ilde altyapı seçmeleri yaparken; Samsun, Mersin, Ankara, İzmir ve Antalya'da kulübümüzün şubelerini kurduk" diyen Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Amacımız Süper Lig’e çıkmaktı ama şanssız bir şekilde finalde Afyon’a yenilerek çıkamadık; sonrasında Eskişehir’in çekilmesiyle hakkımız olan Süper Lig biletini aldık.

En önemli hedeflerimizden birisi de yeni salon yapmak. Bu yaklaşık 5000 kapasiteli bir salon olacak. Federasyon ve diğer yetkili kurumlar ile görüşüyoruz. Yap-işlet-devret gibi bir model kullanmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa kupalarına gitme hedefimiz var. 5 yıl içinde bir Avrupa kupasını müzemize koymak istiyoruz. "

"FENERBAHÇE HARİCİNDE DESTEK ALAN YOK"

"Bizim gördüğümüz en önemli eksiklerden biri, basketbol salonlarına yeterli seyircinin gelmemesi. Fenerbahçe haricinde önemli seyirci desteği alan takım yok, buna Beşiktaş ve Galatasaray da dahil. Taraftarsız bu iş olmaz. Bizim en önemli amacımız seyirciyi salona çekmek, 12 Dev Adam döneminin ardından Türkiye'de seyirci konusunda bir gerileme oldu. Biz bu heyecanı Türkiye'ye tekrar geri getirmek istiyoruz."

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